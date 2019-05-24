Баку відмовляє фанам "Арсеналу" у візах через вірменські прізвища, вони пропустять фінал ЛЄ

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Ліга Європи
Ліга Європи

Заступник лідера лейбористської партії Великобританії Том Уотсон зробив різку заяву щодо фінального матчу Ліги Європи, в якому зіграють дві лондонські команди "Челсі" та "Арсенал".

Том Уотсон прокоментував ситуацію з гравцем "Арсеналу" Генріхом Мхітаряном, який вимушений пропустити фінал у Баку через політичний конфлікт Вірменії та Азербайджану.

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Це скандально, що Генріх Мхітарян пропустить фінал Ліги Європи в Баку, тому що він з Вірменії, а фанатам "Арсеналу" з вірменськими прізвищами відмовляють у візах. Це показує дуже потворну сторону гарної гри й абсолютно неприйнятно,
– цитує політика sport24.

Лондонський "Арсенал" вже виступив із критичною заявою з приводу фіналу Ліги Європи, який відбудеться в столиці Азербайджану. Також обом клубам не вдається реалізувати квитки на фінальний поєдинок через відстань між Лондоном і Баку.

Зокрема, відстань між містами практично 5 тисяч кілометрів. Вартість перельоту в одну сторону складає від 665 євро до майже 1000. Також тривалість подорожі літаком складає від 10 годин до 18, якщо з пересадками

Фінал Ліги Європи "Челсі" – "Арсенал" відбудеться у середу, 29-го травня. Початок гри, о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи Челсі Арсенал
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