Балотеллі забив перший гол за "Брешію", але його команда програла "Наполі": відео

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Балотеллі забив перший гол за "Брешію", але його команда програла "Наполі": відео

Нападник Маріо Балотеллі відзначився першим забитим голом після повернення до чемпіонату Італії. Форвард відзначився за "Брешію" у ворота "Наполі".

Та ще у першому таймі футболісти "Наполі" забили двічі. Спочатку Мертенс вдало скористався скидкою від Кальєхона. А наприкінці першого тайму Манолас головою переправив м'яч у ворота суперників. Варто відзначити, що це вже був другий гол, який захисник забив у цьому матчі. Але перший не зарахували після перегляду відеоповтору.

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Не зарахували у другому таймі й гол Тоналі за "Брешія". Він пробив потужно здалеку у кут воріт. Але перед тим було порушення правил. коли його партнер відібрав м'яч.

Натомість до голу Балотеллі претензій не було – нападник вискочив вище за всіх після подачі з кутового. Для форварда це перший гол за "Брешія". Перші чотири матчі чемпіонату він пропускав через дискваліфікацію, а у грі проти "Ювентуса" відзначитися не зумів.

Відеоогляд матчу Наполі – Брешія

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Та попри гол Балотеллі, "Брешія" програла "Наполі" та залишилася на 14-у місці у турнірній таблиці.

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Теги: Спорт Футбол
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