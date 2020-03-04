Відома компанія іграшок подарувала незвичну нагороду українській шаблістці Ользі Харлан – фото

Успішна українська спортсменка Ольга Харлан була нагороджена персональною лялькою Барбі від компанії Mattel. Такі ляльки є у колекції лише дев'ятьох спортсменок світу.

Компанія Mattel – американська мультинаціональна компанія, що спеціалізується на виробництві іграшок. Заснована ще у 1945 році в місті Ель-Сегундо, Каліфорнія.

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Як повідомляє Mattel, серію почали випускати два роки тому до 60-ої річниці Barbie та Міжнародного дня жінок, вшановуючи успішних жінок з усього світу та прагнучи надихнути їхнім прикладом. Компанія показала для усіх як виглядає лялька Ольги Харлан.

Подарунок від компанії

Натомість, українка вже отримала такий подарунок від компанії та була приємно вражена.



Лялька Барбі – Ольга Харлан

Спортсменка призналась, що в дитинстві гралась Барбі та сама шила для них одяг, тому їй дуже приємно отримувати такі подарунки. Ольга Харлан зазначає, що фехтування – нежіночий вид спорту, але закликає усіх дівчат займатись ним. Українка хоче донести, що жінки можуть досягнути більш вершин у фехтуванні, ніж чоловіки.



Ольга Харлан

Крім Харлан, спеціальною копією нагороджені ще дев'ять спортсменок світу з різних видів спорту, в тому числі Аманди Анрі (футболістка), Маланка Міхамбо (легкоатлетка), Тереза ​​Бонвало (серфінгістка), Анат Леліор (серфінгістка), Айрін Палшіте (легкоатлетка), Діна Ешер-Сміт (легкоатлетка) та інші.

Додамо, що Ольга Харлан отримала звання "Найкраща спортсменка України у грудні".

Українська шаблістка претендує на звання "Спортивний герой року". Переможця цієї номінації буде оголошено 9 березня.