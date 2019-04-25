"Барком-Кажани" другий рік поспіль став чемпіоном України з волейболу

"Барком-Кажани" виграв Суперлігу України з волейболу серед чоловіків. Вони всуху виграли фінальну серію у "Серця Поділля" – 3:0.

"Серце Поділля" – "Барком-Кажани" 2:3 (25:23, 16:25 31:29, 18:25, 7:25)

Рахунок у серії: 0:3

Читайте також: "Хімік" вдев'яте поспіль виграв чемпіонат України з волейболу серед жінок

Стартовий сет взяли господарі майданчика 25:23, а потім успіх був на боці "Барком-Кажанів" – 16:25. Дуже цікаво проходила третя партія, в якій команди довго не хотіли поступатися один одному. Але вже за рахунку 29:29 два вирішальних очка взяли волейболісти з Вінниці.

Скоріш за все, третя партія забрала у гравців "Серця Поділля" занадто багато фізичних і емоційних сил і вони за всіма статтями програли четвертий сет 18:25, а потім і п'ятий 7:15.

Це друге поспіль чемпіонство львівського клубу і друге для команди в історії. Бронзовим призером стала "МХП-Вінниця", яка виграла серію у "Юракадемії".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram