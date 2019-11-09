"Барком-Кажани" та "Хімік" стали володарями Суперкубка України з волейболу

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"Барком-Кажани" та "Хімік" стали володарями Суперкубка України з волейболу
/ "Барком-Кажани"

У Черкасах відбулися матчі за Суперкубок України серед чоловічих та жіночих команд. Перемоги здобули "Барком-Кажани" та "Хімік".

Хімік – Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3:0 (25:20, 25:21, 25:16)

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У жіночому протистоянні зійшлися южненський "Хімік" та "Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ" із Запоріжжя. Справжньої боротьби в цій зустрічі не вийшло.

Чемпіонки України легко здолали суперниць у трьох партіях і вчетверте у своїй історії стали володарками трофею. Три попередні титули були завойовані з 2016 до 2018 року.

Барком-Кажани – Серце Поділля 3:1 (25:23, 25:18, 14:25, 33:31)

У чоловічому матчі боротьби вийшло більше. "Барком-Кажани" обіграли "Серце Поділля" у чотирьох партіях. Львів'яни також захистили свій титул.

"Барком-Кажани" виграли Суперкубок України втретє у своїй історії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
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