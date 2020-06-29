Каталонська "Барселона" та мадридський "Атлетіко" зустрінуться 30 червня у рамках 33 туру чемпіонату Іспанії. Каталонський гранд веде боротьбу за чемпіонство, коли "матрацники" намагаються забезпечити собі участь у Лізі чемпіонів. Хто здобуде перемогу у гарячому протистоянні – читайте у матеріалі Спорт 24.

Барселона – Атлетіко: прогноз

"Барселона" через осічку очок у грі з "Алавесом" втратила лідерство, пише 24 канал. Тепер каталонці програють "Реалу" два очки і зобов'язані перемагати усіх суперників та надіятися на осічку "Реала".

Дивіться також "Реал" завдяки геніальному пасу Бензема дотиснув "Еспаньйол" і відірвався від "Барселони": відео

"Атлетіко" впевнено утримує третю сходинку та не претендує на золоті медалі. Втім, "матрацники" не відмовляться дати бій каталонському гранду.

Прогноз Favbet

На папері фаворитом матчу є господарі "Камп Ноу". Перемогу "Барселони" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,83. І це не дивно, адже "блауграна" не програє домашні матчі "Атлетіко" у Ла Лізі ще з 2006 року.

"Атлетіко" – надзвичайно непоступлива команда і спробує засмутити підопічних Кіке Сетьєна. Звитягу мадридців оцінюють коефіцієнтом 4,50. Більше шансів для гостей з Мадрида, що гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,50.

Прогноз Pari Match

У поєдинках між "Барселоною" та "Атлетіко" не так часто буває забито понад 3 голи на дві команди. Тому актуальною може бути ставка на перемогу однієї з команд і менше, аніж 2,5 забиті голи.

Коефіцієнт, що "Барселона" переможе і ТМ 2,5 – 4,10. Якщо ідентичного результату досягне команда Дієго Сімеоне – коефіцієнт 8.

Варте уваги "Барселона" і "Ювентус" здійснили гучний обмін зірковими футболістами

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet пропонують назвати футболіста, який відзначиться голом. Після травми відновився Луїс Суарес. Гол форварда "Барселони" оцінений коефіцієнтом 2,5.

У таборі "матрацників" експерти виділяють Альваро Морату. М'яч ексфорварда "Реала" оцінений коефіцієнтом 3,2.

Матч "Барселона" – "Атлетіко" відбудеться 30 червня. Початок гри о 23:00.