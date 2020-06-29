Барселона – Атлетіко: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Іспанії
Каталонська "Барселона" та мадридський "Атлетіко" зустрінуться 30 червня у рамках 33 туру чемпіонату Іспанії. Каталонський гранд веде боротьбу за чемпіонство, коли "матрацники" намагаються забезпечити собі участь у Лізі чемпіонів. Хто здобуде перемогу у гарячому протистоянні – читайте у матеріалі Спорт 24.
Барселона – Атлетіко: прогноз
"Барселона" через осічку очок у грі з "Алавесом" втратила лідерство, пише 24 канал. Тепер каталонці програють "Реалу" два очки і зобов'язані перемагати усіх суперників та надіятися на осічку "Реала".
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"Атлетіко" впевнено утримує третю сходинку та не претендує на золоті медалі. Втім, "матрацники" не відмовляться дати бій каталонському гранду.
Прогноз Favbet
На папері фаворитом матчу є господарі "Камп Ноу". Перемогу "Барселони" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,83. І це не дивно, адже "блауграна" не програє домашні матчі "Атлетіко" у Ла Лізі ще з 2006 року.
"Атлетіко" – надзвичайно непоступлива команда і спробує засмутити підопічних Кіке Сетьєна. Звитягу мадридців оцінюють коефіцієнтом 4,50. Більше шансів для гостей з Мадрида, що гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,50.
Прогноз Pari Match
У поєдинках між "Барселоною" та "Атлетіко" не так часто буває забито понад 3 голи на дві команди. Тому актуальною може бути ставка на перемогу однієї з команд і менше, аніж 2,5 забиті голи.
Коефіцієнт, що "Барселона" переможе і ТМ 2,5 – 4,10. Якщо ідентичного результату досягне команда Дієго Сімеоне – коефіцієнт 8.
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Прогноз 1xbet
У компанії 1xbet пропонують назвати футболіста, який відзначиться голом. Після травми відновився Луїс Суарес. Гол форварда "Барселони" оцінений коефіцієнтом 2,5.
У таборі "матрацників" експерти виділяють Альваро Морату. М'яч ексфорварда "Реала" оцінений коефіцієнтом 3,2.