У каталонському клубі "Барслеона" незадоволені роботою керманича команди Кіке Сетьєна. Відтак, там задумуються над зміною наставника.

Кіке Сетьєна очолив синьо-гранатових на початку 2020 року, пише Goal.com.

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Чому у "Барселоні" незадовлені наставником:

мова не лише про результати футбольного клубу, який втратив першу позицію у чемпіонаті,

мова також про стосунки тренера із футболістами – у таборі команди незадоволені методами наставника.

Зокрема, за інформацією видання Goal.com, Сетьєн залишить "Барселону" після завершення цього сезону. Зберегти роботу керманичу допоможе лише здобуття Кубка чемпіонів.

Наразі "Барселона" у турнірі ще не пройшла стадію 1/8 фіналу, де команду чекає матч-відповідь проти "Наполі".

Хто може стати новим тренером "Барселони":

Щодо потенційних нових тренерів для "Барселони", то наразі головним претендентом змінити Сетьєна називають колишню легенду клуба Хаві Ернандеса.



Хаві Ернандес / Фото Вікіпедія

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