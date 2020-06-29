"Барселона" готується знову змінити наставника: хто прийде замість Кіке Сетьєна
У каталонському клубі "Барслеона" незадоволені роботою керманича команди Кіке Сетьєна. Відтак, там задумуються над зміною наставника.
Кіке Сетьєна очолив синьо-гранатових на початку 2020 року, пише Goal.com.
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Чому у "Барселоні" незадовлені наставником:
- мова не лише про результати футбольного клубу, який втратив першу позицію у чемпіонаті,
- мова також про стосунки тренера із футболістами – у таборі команди незадоволені методами наставника.
Зокрема, за інформацією видання Goal.com, Сетьєн залишить "Барселону" після завершення цього сезону. Зберегти роботу керманичу допоможе лише здобуття Кубка чемпіонів.
Наразі "Барселона" у турнірі ще не пройшла стадію 1/8 фіналу, де команду чекає матч-відповідь проти "Наполі".
Хто може стати новим тренером "Барселони":
Щодо потенційних нових тренерів для "Барселони", то наразі головним претендентом змінити Сетьєна називають колишню легенду клуба Хаві Ернандеса.
Хаві Ернандес / Фото Вікіпедія
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