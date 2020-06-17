16 червня "Барселона" помірялась силами із "Леганесом" у матчі 29 туру Ла Ліги. Каталонці не залишили шансів супернику.

Барселона – Леганес 2:0

Голи: Фаті, 42, Мессі, 69 (п)

До речі Звідки він узявся? Ла Ліга подасть в суд на фаната, який вибіг на поле для фото з Мессі – відео

Без шансів для аутсайдера

Господарі поля із перших хвилин контролювали хід поєдинку, але "Леганес" теж намагався загострювати гру біля воріт Тер Штегена. Після невдалої гри оборони каталонців та голкіпера у пусті ворота пробивав Геррера – ворота врятував Ленгле.

Ще одним небезпечним моментом відзначились гості. Після подачі із флангу м'яч перелетів усіх захисників "Барселони" та опинився у ногах того ж Геррери і той не роздумуючи завдав удару – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

На 42-й хвилині зустрічі рахунок було відкрито. 17-річний Фаті отримав м'яч на лінії штрафного майданчика та завдав удару під дальню штангу. Голкіпер намагався врятувати свої володіння, але так і не дотягнувся – 1:0 на користь "Барселони".

Більше результативних ударів жодна із команд не завдала.

На 65-й хвилині Грізманн подвоїв рахунок на табло. Суддя вирішив переглянути VAR, завдяки помічникам головний арбітр матчу скасував гол француза. Семеду, який віддавав передачу на форварда на момент передачі на нього знаходився у офсайді.

На 69-й хвилині Мессі пройшов декількох суперників, обігрався у "стіночку" із Суаресом та вже вривався у штрафний майданчику, як одразу декілька захисників нависли у нього за спиною та невдало сфолили – пенальті призначив арбітр.

Взявся виконувати удар сам постраждалий. Мессі впевнено розвів м'яч та голкіпера у різні сторони воріт –2:0.

"Леганес" намагався зменшити рахунок у матчі, але всі спроби були невдалими. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0.

"Барселона" – "Леганес" огляд матчу:

Турнірна таблиця Ла Ліги