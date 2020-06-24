"Барселона" 23 червня приймала "Атлетік" Більбао у матчі 31 туру Ла Ліги. Каталонці завдяки голу Ракітіча здобули мінімальну перемогу над гостями.

Барселона – Атлетік 1:0

Голи: Ракітіч, 71

Читайте також Зірка "Барселони" Френкі де Йонг хоче покинути клуб через халатність лікарів

У 30 турі Ла Ліги "Барселона" грала на виїзді із "Севільєю". Каталонці контролювали гру, але ніяк не вдавалось завдати гострих моментів із гри, тому зробили акцент на штрафних ударах. Проте, так не змогли продовжити переможну серію. Матч завершився сухою нічиєю – 0:0.

"Атлетік" вдома приймав "Бетіс". На 7-й хвилині зустрічі господарям поля вдалось вийти вперед. Гол у активі Мартінеса, який став першим та єдиним у зустрічі. підсумковий рахунок поєдинку – 1:0.

Сухий тайм

Після подачі кутового "Атлетік" створив гостроту біля воріт "Барселони" – Тер Штеген врятував команду.

Одразу відповідь від господарів, гравець каталонців завдав удар у штрафному майданчику суперника, захисник заблокував удар.

М'яч був більше під контролем господарів зустрічі, але "Атлетік" раз по раз створював напівмоменти біля воріт суперника.

На 13-й хвилині футболіст "Атлетіка" Вільямс отримав передачу та завдав удар на межі штрафного – м'яч доторкнувся сітки воріт, але із зовнішньої сторони.

Мессі віддав передачу на Суареса, який був вільний, той потужно пробив, м'яч пролетів далеко від воріт.

Гарно зіграв Семеду, який розташувався на межі штрафного, отримав передачу та пробив у лівий кут воріт. Але удар вийшов не точним – повз ворота.

Мессі виконав небезпечну передачу в штрафну. Хороший пас, але захисники зіграли надійно та вибили м'яч якомога далі від власних володінь.

Декілька напівмоментів від "Барселони" не закінчились гостротою. Наприкінці першого тайму каталонці намагались вийти вперед у рахунку, захист гостей був на місці.

Варто прочитати Ретро дня: Чигринський відмовився виходити на заміну, і після цього всі посміялися з Гвардіоли

Домінування каталонців

Чудово обробив пас в штрафній Грізманн. Завдав удар у ворота, але м'яч відбив голкіпер.

Фаті втратив гольовий момент. Футболіст каталонців знаходився в ідеальній позиції для удару, але погано пробив головою із району 11-метрової позначки після чудової передачі верхом – вище воріт.

На 71-й хвилині зустрічі "Барселоні" таки вдалось відкрито рахунок матчу. Мессі віддав гольовий пас, а відзначився Ракітіч. Він пробив в лівий кут воріт із штрафного майданчика – 1:0.

Хороший ривок виконав Суарес в штрафну суперника, але його потужний удар надійно заблокував захисник.

"Барселона" далі будувала позиційні атаки на ворота суперників.

На 80-й хвилині Мессі обіграв декількох захисників та вийшов сам на сам із голкіпером. Він завдав удар, але м'яч пролетів у сантиметрах біля стійки.

Гості намагались зрівняти рахунок, але більше, ніж напівмоменти створити не вдалось.

Небезпечний штрафний заробила "Барселона", але Мессі невдало реалізував стандарт.

Мессі відкрився на лінії штрафного майданчика та отримав пас від Фаті. Аргентинець продемонстрував гарний дриблінг та слабко пробив – м'яч пролетів поруч із лівою штангою.

Нуньєс створив для себе трохи вільного простору перед воротами та завдав удар після розіграшу штрафного. Удар головою був зовсім неточним, м'яч пролетів значно вище воріт.

Підсумковий рахунок зустрічі – 1:0.

Каталонці завдяки успіху знову вийшли на першу сходинку таблиці, випередивши "Реал". У їх активі 68 пунктів. У мадридці ще матч у запасі.

"Атлетік" залишається на 10 місці, у команди із Більбао 42 набраних пункти.

Огляд матчу Барселона – Атлетік

Турнірна таблиця Ла Ліги