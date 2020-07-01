"Барселона" українця Пустового зазнала прикрої поразки у фіналі чемпіонату Іспанії
Український центровий Артем Пустовий не допоміг "Барселоні" перемогти у фіналі чемпіонату Іспанії. Українець не був включений у заявку на гру.
Вчора, 30 червня, відбувся вирішальний поєдинок у лізі АСВ. "Барселона" зустрічалась із "Басконією", пише 24 канал.
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Мінімальна поразка
Центровий збірної України Артем Пустовий не потрапив у заявку на матч. Українець швидше за все, вже не зіграє за каталонців в наступному сезоні.
Перша чверть завершилась мінімальною перевагою гравців "Басконії" – 17:16. У другому відрізку каталонцям вдалось вийти вперед у рахунку.
Доля сезону вирішувалася на останніх секундах зустрічі. При рівного рахунку "Басконія" вийшла вперед за три секунди до фінальної сирени.
Мінімальна поразка команди Пустового – 67:65. Таким чином "баски" стали кращими серед 12 команд, які взяли участь в догравання сезону.
Ця перемога стала для "Басконії" четвертою у історії клубу (2002, 2008. 2010).
Кар'єра Пустового за кордоном
- У 2015 році Пустовий залишив Суперлігу України та підписав контракт з іспанським клубом "Обрадойро", у складі якого розпочав виступи у Лізі Ендеса.
- У сезоні 2015/16 український центровий зіграв 28 матчів, де в середньому проводив на майданчику 13,5 хвилин, а його статистика складала 3.9 очок та 2.6 підбирань у середньому за гру.
- У сезоні 2016/17 Артем Пустовий провів 31 гру за біло-блакитних. У середньому за гру він закидав 9.5 очок та робив 3.4 підбирання за 19 хвилин на майданчику.
- Влітку 2018 року Пустовий перейшов до "Барселони". Контракт розраховано на 3 роки.