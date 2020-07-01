Український центровий Артем Пустовий не допоміг "Барселоні" перемогти у фіналі чемпіонату Іспанії. Українець не був включений у заявку на гру.

Вчора, 30 червня, відбувся вирішальний поєдинок у лізі АСВ. "Барселона" зустрічалась із "Басконією", пише 24 канал.

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Мінімальна поразка

Центровий збірної України Артем Пустовий не потрапив у заявку на матч. Українець швидше за все, вже не зіграє за каталонців в наступному сезоні.

Перша чверть завершилась мінімальною перевагою гравців "Басконії" – 17:16. У другому відрізку каталонцям вдалось вийти вперед у рахунку.

Доля сезону вирішувалася на останніх секундах зустрічі. При рівного рахунку "Басконія" вийшла вперед за три секунди до фінальної сирени.

Мінімальна поразка команди Пустового – 67:65. Таким чином "баски" стали кращими серед 12 команд, які взяли участь в догравання сезону.

Ця перемога стала для "Басконії" четвертою у історії клубу (2002, 2008. 2010).

Кар'єра Пустового за кордоном