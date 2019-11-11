Барселона – Атлетіко, Реал – Валенсія: матчі Суперкубка Іспанії зіграють у Саудівській Аравії

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Барселона – Атлетіко, Реал – Валенсія: матчі Суперкубка Іспанії зіграють у Саудівській Аравії

Суперкубок Іспанії в найближчі три сезони буде проводитися в Саудівській Аравії. При цьому у ньому братимуть участь чотири команди. Тож буде два півфінали та фінал.

У першому Суперкубку Іспанії в новому форматі у півфіналі між собою зіграють "Реал" – "Валенсія" та "Барселона" – "Атлетіко". Матчі півфіналів заплановано на 8 січня ("Реал" – "Валенсія") та 9 січня ("Барселона" – "Атлетіко"). Фінал запланований на 12 січня.

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При цьому матчі відбудуться в Саудівській Аравії в місті Джидда. За інформацією As, за можливість провести турнір Саудівська Аравія заплатить 120 мільйонів євро за три роки. 20 мільйонів євро з них щорічно будуть розподіляться між клубами-учасниками, ще 20 мільйонів євро буде перераховано Королівській іспанській футбольній федерації.


Стадіон у місті Джидда

Повідомляється, що доступ на матчі буде відкритий і для жінок.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Реал ФК Валенсія Атлетіко
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