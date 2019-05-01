Барселона – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" та англійський "Ліверпуль" зійдуться у другому півфіналі Ліги чемпіонів. Перший поєдинок, який відбудеться у Барселоні на стадіоні "Кам Ноу", можна буде переглянути в Україні по телебаченню та онлайн.

Матч "Барселона" – "Ліверпуль" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", в якій запрошені гості оцінять шанси команд на перемогу. Початок програми на каналі "Футбол 2", о 21:30.

Дивитися матч "Барселона" – "Ліверпуль" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 89 гривень за місячний абонемент.

Відео голів та огляд матчу "Барселона" – "Ліверпуль" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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