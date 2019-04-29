Барселона – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" та "Ліверпуль" зіткнуться у півфіналі Ліги чемпіонів у боротьбі за путівку до фіналу, який відбудеться у Мадриді. Букмекери оцінили, в якої з команд більше шансів перемогти.

Прогноз на матч "Барселона" – "Ліверпуль"

Протистояння "Барселона" – "Ліверпуль" гідне фіналу та є одним з класичних у європейському футболі. Між собою ці гранди зіграли вісім матчів: тричі перемагав "Ліверпуль", двічі "Барселона" та ще тричі було зафіксовано нічию.

"Барселона" вже стала чемпіоном Іспанії, тому може повністю зосередитися на Лізі чемпіонів. Каталонці в цьому сезоні можуть оформити требл, оскільки дійшли до фіналу Кубка Іспанії, в якому зіграють з "Валенсією". У свою чергу "Ліверпуль" веде відчайдушну боротьбу за чемпіонство в Англії з "Манчестер Сіті" й за два тури до завершення ліги програє одне очко.

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Прогноз Фаворит Спорт

Як би це не було дивно, але "Барселона" ніколи не перемагала "мерсисайдців" на "Камп Ноу". Двічі команди йшли з футбольного поля без голів й одного разу перемогу святкували англійці. Коефіцієнт на перемогу "синьо-гранатових" удома – 1,85. Нічийний результат – 3,80. Звитягу підопічних Юргена Клоппа букмекери оцінили в 4,20.

Обидві команди надзвичайно багато забивають. Коефіцієнт на те, що на "Камп Ноу" обидва клуби відзначаться забитими м'ячами – 1,60. Коефіцієнт на те, що в першій грі буде забито більше, аніж три голи – 2,11.

Прогноз Pari Match

Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють і переможе "Барселона" – 3,40. 6.10 – якщо обидва клуби заб'ють і переможе "Ліверпуль". Наразі прохід "Барселони" у фінал оцінюють коефіцієнтом 1,69. Прохід "Ліверпуля" – 2,25.

Для "Барселони" це 12-й півфінал Ліги чемпіонів, а в рекордсмена турніру "Реала" на один більше. Щоб зіграти у фіналі каталонцям необхідно вдома перемагати. На їх успіх вдома букмекери дають коефіцієнт 1,90. На звитягу "Ліверпуля" – 4,10.

Winline

Останній раз "Ліверпуль" зустрічався з клубом Прімери в київському фіналі Ліги чемпіонів-2017/18. З рахунком 1:3 "мерсисайдці" поступилися "Реалу". Мадридський клуб є принциповим суперником і "Барселони". Коефіцієнт на те, що "Ліверпуль" переможе іспанців – 4. Якщо ж перемогу здобудуть "синьо-гранатові" – 1,89.

Найкращим бомбардиром "Барселони" у Лізі чемпіонів є Ліонель Мессі (10 голів). Коефіцієнт на те, що аргентинець заб'є не менше двох голів – 4. Букмекери дають коефіцієнт 1,80 бодай на один гол Лео. У "Ліверпуля" по 4 голи забила неймовірна трійка Салах, Мане, Фірміно. Коефіцієнт на гол бразильця Фірміно найвищий – 3,78.

Поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Ліверпуль" відбудеться у середу, 1-го травня. Початок гри, о 22:00.

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