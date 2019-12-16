"Барселона" – "Реал": чого очікувати від головного матчу тижня

Багатостраждальний матч "Барселона" – "Реал" повинен відбутися в столиці Каталонії в найближчу середу, 18 грудня. Якщо, звичайно, цьому нічого не завадить. Нагадаємо, гру вже переносили через протести у місті. Цього разу поліцейські заявили, що не можуть гарантувати повну безпеку під час проведення матчу, адже в день гри в Барселоні очікуються нові демонстрації.

Що ж стосується матчу, то в найближчій зустрічі головним претендентом на перемогу будуть господарі. У всякому разі, аналітики Parimatch оцінюють їх успіх в 57% (22% на нічию). У "Реала" зараз серйозні проблеми з травмованими. Не зможуть зіграти Азар, Асенсіо, Марсело і Родрігес, під питанням участь Лукаса. Є проблеми й у каталонців, але не такі масштабні. У лазареті лише Дембеле.

До слова: Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу

Зате в строю у "Барселони" новоспечений володар "Золотого м'яча" Мессі. У той час як жоден гравець "Реала" не потрапив в топ-10 претендентів. У топ-30 виявилося лише два мадридці. Звичайно, в окремо взятому матчі це не матиме великого значення. "Ель класіко" завжди відрізняється безкомпромісною боротьбою і не важливо, в якому стані знаходяться команди. Результат завжди дуже непередбачуваний.

Особливо зараз, коли "Барселона" і "Реал" так щільно йдуть в турнірній таблиці. До речі, в попередніх матчах ніхто з них так і не зміг виграти. Каталонці зіграли внічию з "Реал Сосьєдад" (2:2) і залишилися дуже незадоволені суддівством. А "Реал" на останній хвилині ледь-ледь врятувався від поразки "Валенсії" (1:1).

Як це було: Голкіпер Куртуа допоміг "Реалу" врятуватися від поразки "Валенсії" в компенсований час: відео

Цікаво, що і в статистиці особистих зустрічей в Примері у команд практично рівні показники, по 72 перемоги при 34 нічиїх. При цьому "Барселона" забила на два м'ячі більше (288:286).