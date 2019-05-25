Барселона – Валенсія: прогноз букмекерів

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Чемпіонат Іспанії завершився, однак, сезон закриється після фінального матчу. У фіналі Копа дель Рей "Барселона" зіграє проти "Валенсії".

Експерти вважають каталонців фаворитом поєдинку.

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• 1.666 – коефіцієнт на те, що "Барса" в основний час обіграє суперника.
• 5.25 – коефіцієнт на тріумф "Валенсії".
• 4.25 – коефіцієнт на нічию.

барселона валенсія
Прогноз букмекерів на матч "Барселона" – "Валенсія"

Цікаво, що цього сезону "Барселона" ще не перемагала "Валенсію". Обидва поєдинки Ла Ліги завершилися бойовими нічиїми – 2:2 та 1:1.

валенсія барселона
Результати поєдинків Ла Ліги

Стартовий свисток цього фіналу Кубка Іспанії пролунає 25 травня, о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона Ліонель Мессі
Джерело: 24 канал
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