Барселона – Вільярреал: прогнози букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

"Барселоні" вже немає де втрачати очки. Після поразки від "Гранади" каталонці спробують реабілітуватися у поєдинку проти "Вільяреала".

Фахівці не сумніваються у перемозі "блаугранас".

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Так, коефіцієнт на перемогу "Барселони" – всього 1,31. А от на тріумф "Вільярреала" – аж 10,25. Цінники нічиєї – 6,1.



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До того ж в останніх чотирьох очних зустрічах каталонці тричі перемагали і тільки одного разу зіграли в нічию



Попередні зустрічі команд

Поєдинок "Барселона" – "Вільярреал" розпочнеться у вівторок, 24 вересня, о 22:00.

До слова, в "Барселоні" готують унікальну пропозицію для Мессі. Боси каталонського клуба всіма силами хочуть надовше зберегти лідера у своєму складі, тому Барса вже найближчим часом запропонує Ліонелю підписати новий контракт, який може стати для футболіста пожиттєвим.