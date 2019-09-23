Барселона – Вільярреал: прогнози букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

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"Барселоні" вже немає де втрачати очки. Після поразки від "Гранади" каталонці спробують реабілітуватися у поєдинку проти "Вільяреала".

Фахівці не сумніваються у перемозі "блаугранас".

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Так, коефіцієнт на перемогу "Барселони" – всього 1,31. А от на тріумф "Вільярреала" – аж 10,25. Цінники нічиєї – 6,1.

Прогноз букмекерів на матч
Прогноз букмекерів на матч

До того ж в останніх чотирьох очних зустрічах каталонці тричі перемагали і тільки одного разу зіграли в нічию

Чемпіонат Іспанії з футболу
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Поєдинок "Барселона" – "Вільярреал" розпочнеться у вівторок, 24 вересня, о 22:00.

До слова, в "Барселоні" готують унікальну пропозицію для Мессі. Боси каталонського клуба всіма силами хочуть надовше зберегти лідера у своєму складі, тому Барса вже найближчим часом запропонує Ліонелю підписати новий контракт, який може стати для футболіста пожиттєвим.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Новини Спорту
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