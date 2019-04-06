Барселона – Атлетіко: де дивитися матч чемпіонату Іспанії

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Барселона - Атлетіко: де дивитися онлайн матч Чемпіонат Іспанії 2018/2019
Барселона – Атлетіко де дивитися

У центральному матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії каталонська "Барселона" на "Камп Ноу" прийме мадридський "Атлетіко". Переглянути матч можна буде в Україні.

Поєдинки чемпіонату Іспанії в Україні не транслюють по телебаченні. Відтак гру "Барселона" – "Атлетіко" можна буде переглянути лише онлайн.

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Трансляцію матчу "Барселона" – "Атлетіко" в Україні буде здійснювати MEGOGO – відеосервіс для перегляду онлайн відео. Та доступ до відео на цьому сайті платний. Матч можна переглянути за місячною передплатою "Оптимальна" за 97 гривень на місяць.

Матч "Барселона" – "Атлетіко" відбудеться у суботу, 6 квітня. Початок матчу, о 21:45. Відео голів та огляд матчі – на Спорт24.

Наразі обидві команди лідирують у Прімері. "Барселона" очолює турнірну таблицю й випереджає "матрацників" на 8 очок. Для "Атлетіко" матч з "Барселоною", мабуть, останній шанс втрутитися у боротьбу за чемпіонство.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона Атлетіко
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