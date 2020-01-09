Барселона – Атлетіко: де дивитися онлайн півфінал Суперкубка Іспанії

9 січня "Барселона" прийматиме "Атлетіко" в рамках півфіналу Суперкубка Іспанії. В Україні цей матч можна переглянути онлайн.

Матч 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії між "Барселоною" та "Атлетіко" можна переглянути на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку "Оптимальна". Вартість на місяць складає 97 гривень.

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Матч "Барселона" – "Атлетіко" відбудеться в Саудівській Аравії у четвер, 9 січня. Початок зустрічі – о 21:00.

За Суперкубок Іспанії вперше борються не чемпіон і переможець Кубка країни минулого сезону, а чотири кращі команди минулого сезону іспанської першості – Прімери. Також участь беруть "Реал" і "Валенсія".

"Барселона" не знає поразок 12 матчів поспіль у всіх турнірах при восьми перемогах. "Атлетіко "не програє п’ять поєдинків поспіль у всіх турнірах при чотирьох перемогах поспіль.