"Атлетіко" обіграв "Барселону" у півфіналі Суперкубка Іспанії в матчі з 5-ма голами: відео

У четвер, 9 січня, у матчі між "Барселоною" та "Атлетіко" визначився другий фіналіст Кубка Іспанії. Ним став мадридський клуб, який вирвав вольову перемогу в останні десять хвилин зустрічі.

Барселона – Атлетіко 2:3

Перший тайм пройшов без забитих голів, хоча моменти виникали. Особливо старалися гравці "Барселони" – міг забивати як Мессі, так і Суарес. Засмутити свою колишню команду міг і Грізманн, але француз не зумів реалізувати вихід на ворота суперника. Тож всі голи та визначення переможця команди залишили на другий тайм.

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Гол було забито через 20 секунд після поновлення гри після перерви. При цьому забив Коке, який тільки вийшов на заміну. Він вдало скористався помилкою гравців "Барселони" в захисті, пробивши у нижній кут воріт Нето.

Та радість "матрацників" була не довгою. За п'ять хвилин Мессі зрівняв рахунок. Суарес прийняв м'яч у штрафному майданчику. Однак він був спиною до воріт, тому як слід пробити не міг. Зате це зробив Мессі, який потужним ударом відправив м'яч за лінію воріт суперника.

Згодом аргентинець заб'є ще один гол, однак арбітр його не зарахує після перегляду відеоповтору. На ньому буде видно, що Мессі підіграв собі плечем під час атаки.

Та все ж "Барселона" вийде вперед. Чергова атака закінчиться навісом Альби на Суареса. З потужним ударом головою нападника Облак справиться, а от з добиванням від Грізманна вже ні.

Після цього "синьо-гранатові" заб'ють ще один гол. Але і його не зарахують. Після подачі зі штрафного Відаль в дотик скине м'яч вздовж лінії воріт, де у ворота його переправить Піке. Та у півзахисника на повторі буде зафіксовано положення поза грою.

"Атлетіко" ж вирвав перемогу, відзначившись двічі за десять хвилин до кінця гри. Спочатку Нето у штрафному збив Вітоло. Як не показував воротар, що він його не чіпав, на повторі було чітко видно, що голкіпер зіграв у ноги супернику, коли повз нього вже прокинули м'яч. З 11-метрової позначки відзначився Мората. А після цього нападник віддав результативний пас, коли гол забивав Корреа. Нето зачепив м'яч після його удару, але той по високій дузі таки залетів за лінію воріт – захисники "Барселони" вибили його вже звідти.

Відеоогляд матчу Барселона – Атлетіко

"Атлетіко" перемагає та у фіналі Суперкубка Іспанії зіграє проти свого злісного суперника "Реала". Матч відбудеться 12 січня.