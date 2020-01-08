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Барселона – Атлетіко: прогноз букмекерів на 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

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Барселона – Атлетіко: прогноз букмекерів

У четвер, 9 січня, "Барселона" прийматиме "Атлетіко" в рамках 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

Барселона – Атлетіко. Прогноз букмекерів

У попередньому матчі "Барселона" не змогла обіграти "Еспаньйол", який замикає турнірну таблицю в Прімері, і потягнулася чергова порція чуток про можливу відставку Ернесто Вальверде. Поки наставника рятує майстерність Мессі й інших лідерів. Втім, у внутрішній першості "синьо-гранатові" йдуть на першому рядку, а в інших змаганнях продовжують боротьбу за трофеї.

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"Атлетіко" поступово зміг подолати кризу з результатами в Прімері і здобув у внутрішній першості три перемоги поспіль. "Матрасники" відстають від "Барселони" і "Реала" на п'ять очок, але вся боротьба за титул ще попереду. У Лізі чемпіонів команда Дієго Сімеоне зійдеться з "Ліверпулем", однак до цього необхідно постаратися проявити свої найкращі якості в Суперкубку Іспанії.

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу "синьо-гранатовим", що не дивно. Зустріч пройде на нейтральному полі, а склад у "Барселони" куди більш зірковий і майстерний. Чиста перемога номінальних господарів в основний час йде за 2,12, а перемога клубу з Мадриду оцінена в 3,80. Нічия – 3,48.

Прогноз Marathon bet

Попередні два матчі між командами у 2019 році завершилися перемогами "барселони. Звитягу "блауграни" й цього разу Marathon bet оцінив коефіцієнтом 2,11.

Коефіцієнт на те, що команди  розійдуться миром – теж 3,48. Якщо ж "Атлетіко" здобуде звитягу – 3,82.

До слова: Валенсія – Реал: де дивитися півфінальний матч за Суперкубок Іспанії

Прогноз Pari Match

Матчі між "Барселоною" та "Атлетіко" рідко закінчуються без голів. Відтак, висока ймовірність, що вболівальники стануть свідками декількох голів.

Коефіцієнт на те, що "Барселона" зуміє перемогти й ТБ 2.5 – 3,45. Якщо ж "матрасники" здобудуть звитягу в Саудівській Аравії і ТБ 2.5 – коефіцієнт 5,10.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Атлетіко ФК Барселона
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