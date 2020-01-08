Барселона – Атлетіко: прогноз букмекерів на 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

У четвер, 9 січня, "Барселона" прийматиме "Атлетіко" в рамках 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому поєдинку.

Барселона – Атлетіко. Прогноз букмекерів

У попередньому матчі "Барселона" не змогла обіграти "Еспаньйол", який замикає турнірну таблицю в Прімері, і потягнулася чергова порція чуток про можливу відставку Ернесто Вальверде. Поки наставника рятує майстерність Мессі й інших лідерів. Втім, у внутрішній першості "синьо-гранатові" йдуть на першому рядку, а в інших змаганнях продовжують боротьбу за трофеї.

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"Атлетіко" поступово зміг подолати кризу з результатами в Прімері і здобув у внутрішній першості три перемоги поспіль. "Матрасники" відстають від "Барселони" і "Реала" на п'ять очок, але вся боротьба за титул ще попереду. У Лізі чемпіонів команда Дієго Сімеоне зійдеться з "Ліверпулем", однак до цього необхідно постаратися проявити свої найкращі якості в Суперкубку Іспанії.

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу "синьо-гранатовим", що не дивно. Зустріч пройде на нейтральному полі, а склад у "Барселони" куди більш зірковий і майстерний. Чиста перемога номінальних господарів в основний час йде за 2,12, а перемога клубу з Мадриду оцінена в 3,80. Нічия – 3,48.

Прогноз Marathon bet

Попередні два матчі між командами у 2019 році завершилися перемогами "барселони. Звитягу "блауграни" й цього разу Marathon bet оцінив коефіцієнтом 2,11.

Коефіцієнт на те, що команди розійдуться миром – теж 3,48. Якщо ж "Атлетіко" здобуде звитягу – 3,82.

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Прогноз Pari Match

Матчі між "Барселоною" та "Атлетіко" рідко закінчуються без голів. Відтак, висока ймовірність, що вболівальники стануть свідками декількох голів.

Коефіцієнт на те, що "Барселона" зуміє перемогти й ТБ 2.5 – 3,45. Якщо ж "матрасники" здобудуть звитягу в Саудівській Аравії і ТБ 2.5 – коефіцієнт 5,10.