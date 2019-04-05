Барселона – Атлетіко: прогноз букмекерів на топ-матч чемпіонату Іспанії

"Атлетіко" має чи не останній шанс поборотися у цьому сезоні за якийсь титул. Мадридці відстають у чемпіонаті Іспанії від "Барселони" на 8 очок і можуть скоротити відставання до 5 в очному матчі. Чи вдасться їм це зробити – знають букмекери.

Остання гра між командами завершилася результативною нічиєю 1:1. І саме "Барселоні" вдалося врятуватися завдяки голу Дембеле на 90 хвилині. До завершення чемпіонату Іспанії 8 турів й "Атлетіко" обов'язково потрібно перемогти "Барселону".

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Фаворит Спорт

У "Фаворит Спорт" на виїзну перемогу "матрацників" дають коефіцієнт 4,65. На успіх "Барселони", яка на тижні провела скажений матч проти "Вільярреала", коефіцієнт 1,79. Нічия – 3,65.

Pari Match

Остання гра між командами на "Камп Ноу" завершилася мінімальною звитягою "Барселони" 1:0. Гол забив Мессі. На те, що "синьо-гранатові" повторять успіх коефіцієнт 1,80. На успіх "Атлетіко" – 4,40. Нічия – 3,70.

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"Барселона" має прекрасну серію з 14 поспіль матчів на домашній арені без поразок у всіх турнірах. Нічия для каталонців прийнятний результат у контексті боротьби за чемпіонство. Такий результат букмекери оцінили коефіцієнтом 3,74. Водночас "Атлетіко" у 10 матчах на виїзді виграв тільки 5. На те, що підопічні Дієго Сіміоне здобудуть перемогу коефіцієнт 4,72. На перемогу "Барселони" – 1,84.

Поєдинок 30-го туру чемпіонату Іспанії відбудеться у суботу, 6-го квітня. Початок матчу, о 21:45.

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