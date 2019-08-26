"Барселона" без Мессі розгромила "Бетіс", Грізманн оформив дубль: відео

Іспанська "Барселона" у другому турі чемпіонату приймала "Бетіс". Обидві команди влаштували парад голів на "Камп Ноу", забивши сім разів.

Барселона – Бетіс 5:2

Голи: Грізманн, 41, 50, Перес, 56, Альба, 60, Відаль, 77 – Фекір, 15, Лорен, 80

"Барселона" першою пропустила у цьому матчі. Новачок "Бетіса" Фекір вдало скористався пасом партнера та вийшов на ударну позицію, ударом під штангу відкривши рахунок.

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Зрівняти рахунок вдалося ще до перерви. Першим голом за "Барселону" відзначився Грізманн. Француз в дотик переправив м'яч у ворота суперників. Голкіпер зумів його зачепити, але той сковзнув під руками та залетів за лінію.

Грізманн вивів господарів вперед у другому таймі. Цього разу йому вдався удар під дальню штангу з лінії штрафного майданчика. Схожий гол забив Віктор Циганков у матчі "Динамо" – "Олімпік". А за шість хвилини рахунок вже був 3:1. За відсутності Мессі місце у стартовому складі отримав власний вихованець Карлес Перес Сайоль. Саме він і забив третій гол.

Забивати в "Барселоні" вміють і крайні захисники. Це довів Альба, який отримав пас у штрафному майданчику, обробив м'яч та пробив у кут воріт.

Два наступні голи стали окрасою матчу. Спочатку Грізманн в дотик скинув під удар Відалю, і останній вже у падінні таки зумів дотягнутися до м'яча та відправити його у сам кут воріт. При цьому м'яч ще й влучив у штангу. А за три хвилини на дальній удар наважився Лорен. Тер Штеген стрибнув, але дотягнутися до нього так і не зумів.

Відеоогляд матчу Барселона – Бетіс

"Барселона" здобуває першу перемогу у чемпіонаті. "Бетіс", попри активну роботу на трансферному ринку влітку, зазнає другої поразки поспіль.