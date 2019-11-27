Барселона – Боруссія (Дортмунд): де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Іспанська "Барселона" у середу, 27 листопада, зіграє проти "Боруссії" з Дортмунда матч Ліги чемпіонів. Переглянути його можна буде і в Україні.

Матч в Україні в прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50. Сама гра розпочнеться о 22:00.

До слова: Хто переможе у матчі "Барселона" – "Боруссія" та вийде в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів : прогноз

Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Боруссія" можна на сайті Oll.tv. Та нагадаємо, що доступ до трансляції вимагає реєстрації та платний. Так, доступ до каналів "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) становить 109 гривень на місяць. За 139 гривень на місяць можна оформити підписку "Суперспорт", куди входять обидва канали "Футбол" та Setanta.

Онлайн-трансляція матчу "Барселона" – "Боруссія" доступна і в розділі "Кінотеатр" (пакет "Футбол+") мобільного додатку TV+ від оператора lifecell. При цьому трафік при перегляді відео безкоштовний. Під'єднати пакет "Football 7" можна за 18 гривень на 7 днів.

Подивитися матч "Барселона" – "Боруссія" можна у "Воля Футбол+" від інтернет-провайдера "Воля". Там передбачено можливість перегляду матчів як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті. Коштує послуга від 29 гривень на місяць. Ознайомитися з нею можна за посиланням.