Хто переможе у матчі "Барселона" – "Боруссія" та вийде в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів : прогноз

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Барселона – Боруссія (Дортмунд) прогноз букмекерів

У середу, 27 листопада, "Барселона" прийматиме на власному полі дортмундську "Боруссію". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому протистоянні.

Барселона – Боруссія: анонс

Після чотирьох турів ні "Барселона", ні "Боруссія" поки не гарантували собі вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. І навіть після цього матчу команди можуть ще не виконати поставлене завдання. Все через те, що у їх групі F доволі близько один до одного перебувають команди. Лідирує іспанський клуб, в якого 8 очок. Одразу за ним "Боруссія" з 7 балами. Італійський "Інтер" має 4 очки, але ще зберігає шанси поборотися за місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Відтак переможець матчу "Барселона" – "Боруссія" гарантує собі вихід в 1/8 фіналу.

Матч "Барселона" – "Боруссія" відбудеться в середу, 27 листопада. Початок матчу о 22:00. Відео голів та результат матчу – на сайті Спорт24.

Перший матч між цими командами в Дортмунді закінчився внічию 0:0. При цьому господарі могли перемогти, але Ройс не реалізував пенальті. Після цього команди продовжили виступи в чемпіонатах своїх країн. Успішніше це робить "Барселона", яка вийшла на перше місце. натомість "Боруссія" лише шоста. Команда в останньому матчі врятувалася від принизливої поразки вдома від "Падерборна", програючи 0:3. Натомість "Барселона" на виїзді перемогла "Леганес".

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Та варто відзначити, що у минулому турі Ліги чемпіонів "Барселона" неочікувано втратила очки в домашньому матчі проти скромної чеської "Славії". Натомість "джмелі" теж вдома перемогли "Інтер".

Що прогнозують букмекери на матч Барселона – Боруссія

Фаворитом матчу є "Барселона". Букмекери оцінюють перемогу "блаугранас" коефіцієнтами 1,53-1,59. На противагу цьому перемога "Боруссії" отримала коефіцієнти 5,50-5,75. Нічия у матчі – 4,33-4,60.

Щодо кількості голів, то ставка на "тотал матчу більше 2,5" становить 1,50. На "тотал матчу менше 2,5" – від 2,45 до 2,72.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Боруссія Д ФК Барселона
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