"Барселона" без проблем перемогла вдома "Боруссію" у матчі Ліги чемпіонів: відео

Іспанська "Барселона" не мала особливих проблем у матчі проти німецької "Боруссії". Здобувши впевнену перемогу, каталонці забезпечили собі перше місце у групі Ліги чемпіонів.

Барселона – Боруссія 3:1

Голи: Суарес, 29, Мессі, 33, Грізманн, 67 – Санчо, 78

На початку матчі обидві команди обмінялися гострими випадами. На удар Шульца господарі відповіли пострілом Ракітіча. Однак обидва удари були заблоковані.

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На 22-й хвилині "Барселона" вперше відправила м'яч у ворота "Боруссії", Однак гол не зарахували, адже Суарес перебував в офсайді. У протилежних воріт в офсайд потрапив і Шульц, коли отримав передачу впоперек поля і пробивав з лінії штрафного. Але й так тер Штеген впорався з ударом.

Вирішальними у матчі стали чотири хвилини, коли між 29-ю та 33-ю хвилинами "Барса" забила двічі. Спочатку Мессі віддав пас на Суареса, і нападник переграв голкіпера у ближньому бою. А згодом вже Суарес асистував, а Мессі забивав ударом у дальній кут воріт.

На початку другого тайму "Боруссія" знову створила момент, щоб забити. Але знову тер Штеген не дав відзначитися. А після цього рахунок став розгромним. Грізманн, який вийшов на заміну ще у першому таймі, отримав пас від Мессі та відправив м'яч повз Бюркі за лінію воріт.

Мессі міг у цьому матчі оформити дубль. Та м'яч після його удару зі штрафного влучив у перекладину воріт. Лише після цього "Боруссія" змогла забити. Санчо отримав м'яч на куті штрафного майданчика, хитнув суперника та пробив під ближню стійку. Цього разу голкіпер "блаугранас" не врятував.

Санчо міг повернути інтригу в матчі на 87-й хвилині. Півзахисник завдав потужного удару, тер Штеген на нього зреагував та перевів м'яч у перекладину воріт.

На цьому матчі і закінчився. "Барселона" перемогла та вийшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Натомість "Боруссія" втратила друге місце, пропустивши вперед "Інтер". В обох команд по 7 очок, але в італійського клубу краща статистика в особистих зустрічах.

Відеоогляд матчу Барселона – Боруссія (Дортмунд)