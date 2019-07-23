"Челсі" переміг "Барселону" в товариській грі: відео

Лондонський "Челсі" зумів перемогти каталонську "Барселону" в товариському матчі, який відбувся в Японії. "Аристократи" здобули мінімальну перемогу.

Барселона – Челсі 1:2

Голи: Ракітіч, 90+1 – Абрагам, 34, Барклі, 81

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У першому таймі за "синіх" голом відзначився 21-річний нападник Теммі Абрагам. Футболіст елегантно обіграв воротаря "синьо-гранатових" тер Штегена й переправив м'яч у сітку.

Tammy Abraham's goal against Barcelona. Hope to see more of that this season #CFC pic.twitter.com/hRk5Kuq8aQ — CFC-Blues.com (@CFCBlues_com) 23 липня 2019 р.

У стартовому складі каталонського клубу дебютував новачок "Барселони" француз Антуан Грізманн. Він відіграв цілий тайм.

По перерві "Барселона" повністю змінила склад. Вийшли 11 нових футболістів. "Челсі" протягом другого тайму провів 10 замін.

На 81 хвилині другий гол у ворота "Барселони" забив Росс Барклі, який вийшов на поле на 60 хвилині. Барклі точним ударом у кут не залишив шансів воротарю іспанців.

"Барселона" зуміла відігратися тільки в компенсований час. Гол престижу забив хорватський півзахисник Іван Ракітіч і встановив підсумковий результат 1:2.

Наступний товариський матч "Барселона" зіграє 27-го липня проти японського клубу "Кобе". "Челсі" 28-го липня зустрінеться з англійським "Редінгом".