"Челсі" переміг "Барселону" в товариській грі: відео

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Барселона – Челсі – огляд і рахунок матчу 23 липня 2019
Барселона – Челсі: результат матчу / twitter.com/chelseafc

Лондонський "Челсі" зумів перемогти каталонську "Барселону" в товариському матчі, який відбувся в Японії. "Аристократи" здобули мінімальну перемогу.

Барселона – Челсі 1:2
Голи: Ракітіч, 90+1 – Абрагам, 34, Барклі, 81

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У першому таймі за "синіх" голом відзначився 21-річний нападник Теммі Абрагам. Футболіст елегантно обіграв воротаря "синьо-гранатових" тер Штегена й переправив м'яч у сітку.

У стартовому складі каталонського клубу дебютував новачок "Барселони" француз Антуан Грізманн. Він відіграв цілий тайм.

По перерві "Барселона" повністю змінила склад. Вийшли 11 нових футболістів. "Челсі" протягом другого тайму провів 10 замін.

На 81 хвилині другий гол у ворота "Барселони" забив Росс Барклі, який вийшов на поле на 60 хвилині. Барклі точним ударом у кут не залишив шансів воротарю іспанців.

"Барселона" зуміла відігратися тільки в компенсований час. Гол престижу забив хорватський півзахисник Іван Ракітіч і встановив підсумковий результат 1:2.

Наступний товариський матч "Барселона" зіграє 27-го липня проти японського клубу "Кобе". "Челсі" 28-го липня зустрінеться з англійським "Редінгом".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Барселона Челсі
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