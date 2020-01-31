"Барселона" домовилася з нападником про трансфер, але передумала, коли гравець вже сідав у літак

"Барселона" узгодила з китайським "Бейцзін Гоань" оренду конголезького нападника Седріка Бакамбу, однак передумала в останній момент.

Каталонський клуб хотів підписати форварда в зв'язку з серйозною травмою Луїса Суареса, який вибув на тривалий термін. Про це повідомляє Radio Catalunya.

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"Барселона" вже навіть встигла домовитися з керівництвом пекінців щодо переходу, і потенційний новачок планував вилетіти до Іспанії. Однак перед самою посадкою на літак Бакамбу дізнався, що "блаугранас" передумали, і трансферу не буде. Конголезець вирішив не падати духом через зрив омріяного переходу.

"Ей, Transfermarkt, змініть мою історію трансферів на "Майже був у "Барселоні", будь ласка. Все, що не робиться – на краще. Дякую Богу за все. Антуане Грізманне, побачимось наступного разу", – написав Бакамбу у своєму Twitter.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything



See you an other time @AntoGriezmann https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

Додамо, що невідомо, чи пов'язано рішення каталонського клубу з епідемією коронавірусу в Китаї.

Бакамбу перебрався у "Бейцзін Гоань" з "Вільяреала" у 2018 році. У 75 матчах за "жовту субмарину" він відзначився 32 голами.