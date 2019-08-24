"Барселона" хоче орендувати захисника збірної України

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Василь Кравець
Василь Кравець

Захисник іспанського "Леганеса" та збірної України Василь Кравець може перейти в "Барселону". Але буде виступати за резервну команду "синьо-гранатових".

Василь Кравець може перейти в "Барселону Б" на правах оренди. Згодом команда буде мати право викупити його контракт за 4 мільйони євро, пише Periodista de Leganes.

Сам гравець перейшов в "Леганес" з "Луго" за 2 мільйони євро. Однак він так і не зумів стати гравцем основи. Українець не переконав тренерський штаб під час передсезонних зборів і Маурісіо Пеллегріно не розраховує на нього в цьому сезоні.

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При цьому за "Леганес" минулого сезону виступав і український воротар Андрій Лунін, однак і він був резервним голкіпером команди, тож повернувся у "Реал", після чого відправився в оренду у "Вальядолід".

Варто додати, що зацікавленість в оренді Кравця проявляли й інші іспанські клуби, серед них "Малага" та "Жирона", а також "Альбасете", за який виступає інший українець Роман Зозуля.

Замість Кравця "Леганес" може придбати Сауля Гарсію в "Алавеса".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Барселона Василь Кравець
Джерело: 24 канал
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