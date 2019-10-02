Барселона – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Барселона – Інтер: де дивитися онлайн матч 2 жовтня 2019 – Ліга чемпіонів
Барселона – Інтер: де дивитися

"Барселона" у середу, 2 жовтня, прийме на домашньому полі "Інтер" в рамках кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню і онлайн.

Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них у прямому ефірі і покажуть матч "Барселона" – "Інтер". Сам матч розпочнеться о 22:00, а трансляція на каналі "Футбол 1" – о 21:50.

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Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Інтер" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 89 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Нагадаємо, матч "Барселона" – "Інтер" відбудеться у середу, 2 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Ліга чемпіонів ФК Інтер ФК Барселона
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