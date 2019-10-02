"Барселона" завдяки дублю Суареса вирвала перемогу в "Інтера" на "Камп Ноу": відео

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Барселона – Інтер: огляд і рахунок матчу 2 жовтня 2019 – Ліга чемпіонів
Барселона – Інтер: результат та відео голів

2 жовтня "Барселона" у матчі Ліги чемпіонів проти "Інтера" змогла здійснити фантастичний камбек і вирвати перемогу.

Барселона – Інтер 2:1
Голи: Суарес, 58, 84 – Мартінес, 3

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Вже на 3-й хвилині зустрічі підопічні Антоніо Конте забили швидкий гол. Після рикошету від ноги Санчеса м'яч полетів на хід Мартінесу, який увірвався в штрафну "Барселони" і низом точно пробив в дальній кут – 0:1.

Відео голу Мартінеса

Під кінець першої половини матчу Лаутаро Мартінес завдав непоганий удар головою, але голкіпер господарів Марк-Андре Тер Штеген був готовий до удару. М'яч пішов за межі поля.

Вже у другому таймі "каталонці" змогли зрівняти рахунок у матчі. Після поперечного пасу від Відаля Суарес з лінії штрафного потужним ударом поклав м'яч точно в кут воріт "Інтера" – 1:1.

Відео голу Суареса

Весь другий тайм "Барселона" впевнено контролювала хід зустрічі і мала чимало нагод, щоб забити, але оборона "нерадзуррі" діяла надійно, поки Суарес на 84-й хвилині не поставив переможну крапку у цьому матчі.

Мессі зробив прохід до штрафного майданчика "Інтера" і зробив поперечну передачу на Суареса, який увірвався в штрафну і точно пробив повз голкіпер – 2:1 і ефектний камбек від "Барси".

Таким чином, "Барселона" здобула першу перемогу в груповому етапі Ліги чемпіонів і з 4 очками йде на 2 місці в групі F. У свою чергу, "Інтер" перервав свою 10-матчеву безпрограшну серію і розташувався на 3 сходинці (1 очко).

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Барселона ФК Інтер
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