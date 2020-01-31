"Барселона" купила португальського нападника Трінкау та оцінила його в 500 мільйонів євро

Іспанська "Барселона" оголосила про підписання португальця Франсішку Трінкау. Та до кінця сезону гравець перебуватиме в оренді в португальській "Бразі", звідки його і купили.

Як йдеться на сайті "Барселони", за молодого португальського нападника клуб заплатив 31 мільйон євро. Сума відступних за нього складе 500 мільйонів євро. Його контракт розрахований на 5,5 років – до літа 2025 року.

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До кінця сезону Трінкау продовжить виступати в "Бразі". А вже 1 липня 2020 року приєднається до "Барселони".

Хто такий Францішку Трінкау