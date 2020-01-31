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"Барселона" купила португальського нападника Трінкау та оцінила його в 500 мільйонів євро

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Францішку Трінкау / SC Braga

Іспанська "Барселона" оголосила про підписання португальця Франсішку Трінкау. Та до кінця сезону гравець перебуватиме в оренді в португальській "Бразі", звідки його і купили.

Як йдеться на сайті "Барселони", за молодого португальського нападника клуб заплатив 31 мільйон євро. Сума відступних за нього складе 500 мільйонів євро. Його контракт розрахований на 5,5 років – до літа 2025 року.

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До кінця сезону Трінкау продовжить виступати в "Бразі". А вже 1 липня 2020 року приєднається до "Барселони".

Хто такий Францішку Трінкау

  • Народився 29 грудня 1999 року в Віана-ду-Кастело, Португалія.
  • Розпочинав кар'єру в юнацьких командах "Віаненсе" та "Порту".
  • Першим професійним клубом стала "Брага". В цьому сезоні зіграв у 21 матчі, забивши три голи та віддавши шість результативних передач.
  • Може зіграти на будь-якій позиції в нападі. Хоча більше схильний до лівого флангу атаки.
  • У 2018 році разом зі юнацькою збірною Португалії став чемпіоном Європи серед збірних U-19. На цьому турнірі забив п'ять голів та віддав три результативні передачі. 
  • Зараз виступає за молодіжну збірну Португалії.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Барселона Трансфери
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