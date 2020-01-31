"Барселона" купила португальського нападника Трінкау та оцінила його в 500 мільйонів євро
Іспанська "Барселона" оголосила про підписання португальця Франсішку Трінкау. Та до кінця сезону гравець перебуватиме в оренді в португальській "Бразі", звідки його і купили.
Як йдеться на сайті "Барселони", за молодого португальського нападника клуб заплатив 31 мільйон євро. Сума відступних за нього складе 500 мільйонів євро. Його контракт розрахований на 5,5 років – до літа 2025 року.
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До кінця сезону Трінкау продовжить виступати в "Бразі". А вже 1 липня 2020 року приєднається до "Барселони".
Хто такий Францішку Трінкау
- Народився 29 грудня 1999 року в Віана-ду-Кастело, Португалія.
- Розпочинав кар'єру в юнацьких командах "Віаненсе" та "Порту".
- Першим професійним клубом стала "Брага". В цьому сезоні зіграв у 21 матчі, забивши три голи та віддавши шість результативних передач.
- Може зіграти на будь-якій позиції в нападі. Хоча більше схильний до лівого флангу атаки.
- У 2018 році разом зі юнацькою збірною Португалії став чемпіоном Європи серед збірних U-19. На цьому турнірі забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.
- Зараз виступає за молодіжну збірну Португалії.
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