"Барселона" купила захисника за 18 мільйонів євро та оцінила його у 200 мільйонів

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"Барселона" купила захисника за 18 мільйонів євро та оцінила його у 200 мільйонів

Іспанська "Барселона" офіційно оголосила про підписання захисника Жуніора Фірпо. За нього "блаугранас" заплатили 18 мільйонів євро.

Жуніор Фірпо перейшов з "Бетіса". Клуб також може отримати ще додатково 12 мільйонів євро бонусів.

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Контракт з 23-літнім гравцем, який грає на позиції лівого захисника – на 5 років. При цьому його клаусула (сума, за яку його може викупити інший клуб) складає 200 мільйонів євро.

Варто зазначити, що у минулому сезоні Жуніор Фірпо зіграв у 24 матчах чемпіонату. Він забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Барселона
Джерело: 24 канал
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