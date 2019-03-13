Барселона – Ліон: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Барселона - Ліон: де дивитися онлайн матч Ліга чемпіонів 2018/2019
Барселона – Ліон: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/fcbarcelona

"Барселона" та "Ліон" зійдуться у боротьбі за одну з останніх путівок до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перший матч між командами завершився нічийним результатом, то ж переможця буде виявлено на "Камп Ноу". Переглянути матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Україні можна буде по телебаченню та онлайн.

В Україні показ поєдинків Ліги чемпіонів здійснює "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на "Футбол 1" буде показано протистояння "Барселона" – "Ліон". Початок трансляції – о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Барселона" – "Ліон" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступними стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Матч Ліги чемпіонів "Барселона" – "Ліон" відбудеться у середу, 13 березня. Огляд матчу-відповіді та відео голів читайте на сайті Спорт 24 по закінченні гри.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Новини Спорту ФК Барселона
Джерело: 24 Канал
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