"Барселона" забила два м'ячі у ворота "Ліону" у матчі Ліги чемпіонів: відео

Перший матч між "Барселоною" та "Ліоном" у Франції закінчився у нічию 0:0. Тож обом командам слід було забивати. У першому таймі це вдалося "Барселоні".

Мессі завдав удар вже на 4-ій хвилині. Але Лопес у стрибку перевів м’яч на кутовий. Сама атака "блаугранас" відзначилася швидким переходом м’яча у один дотик, залишивши поза грою весь захист "Ліону". На 7-ій хвилині "Барселоні" знову вдалося довести справу до удару. Його завдавав Ракітіч. Але Денаєр заблокував удар.

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На 10-ій хвилині "Ліон" потурбував тер Штегена своїм ударом. Ндомбеле наважився на удар з-за меж штрафного майданчика.

"Барселона" продовжувала домінувати у цьому матчі. Команда шукала підходи до воріт Лопеша. І лише надійна гра голкіпера на 14-ій хвилині не дала відзначитися Мессі. Воротар у цьому епізоді хоробро пішов руками вперед, вибивши м’яч з під ніг суперника.

Натомість вийти вперед "Барселона" зуміла завдяки пенальті. Денаєр у підкаті зіграв проти Суареса, і нападник завалився у штрафному майданчику. Падіння вийшло дещо картинним, але арбітр матчу Шимон Марциняк призначив 11-метровий удар. Мессі пробив "панєнкою", у той час як голкіпер кинувся у лівий від себе кут воріт.

Відео голу Мессі у ворота "Ліона"

Майже одразу "Ліон" міг зрівняти рахунок. Але Мусса Дембеле з вбивчої позиції пробив повз рамку воріт. У цьому епізоді Лангле врятував свою команду – незначний рикошет від нього відправив м’яч на кутовий.

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На 21-ій хвилині Коутіньо зіштовхнувся з Лопешом у штрафному майданчику. Після цього голкіперу гостей знадобилася допомога медиків, а запасний воротар французького клубу пішов розминатися. Лопешу надавали допомогу понад 4 хвилини. Медики показували, що потрібна заміна, але голкіпер не погодився на неї, вказавши, що зможе продовжити гру. І він залишився у воротах "Ліона". Хоча його замінили ще до перерви.

Та до цього Лопеш пропустив другий гол. Хоча винуватцем взяття воріт можна вважати Маркаля, який упустив Суареса у власному штрафному майданчику. Нападник "Барселони" ж віддав пас на Коутіньо, який в дотик переправив м’яч у ворота.

Відео голу Коутіньо у ворота "Ліону"