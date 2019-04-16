"Барселона" декласувала "Манчестер Юнайтед": відео

Каталонська "Барселона" зуміла подолати стадію чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Іспанський клуб на власному стадіоні переміг англійський "Манчестер Юнайтед".

Барселона – Манчестер Юнайтед 3:0

Голи: Мессі, 16, 20, Коутінью, 61

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"Барселона" здобула мінімальну перемогу на "Олд Траффорд", що дозволило каталонцям бути явним фаворитом перед матчем-відповіддю. Однак МЮ вже демонстрував, що знає як відігруватися на виїзді, тому обидва колективи налаштовувалися на безкомпромісну боротьбу.

Гості з натхненням розпочали поєдинок. Уже на першій хвилині МЮ міг відкрити рахунок. Маркус Рашфорд вийшов віч-на-віч з воротарем "Барселони", але влучив у поперечину. Маркус намагався перекинути тер Стегена. Ближче до 10 хвилини "Барселона" почала перебирати ініціативу до своїх ніг. Зокрема, на 10-й хвилині Коутінью ефектно скинув на Ракітіча, проти якого начебто сфолив Фред. Арбітр матчу Фелікс Брих спершу призначив пенальті, але після перегляду відеоповтору скасував своє рішення.

На 14 хвилині ще один удар вдався Рашфорду, але він виявився неакцентованим. А на 16 хвилині каталонцям вдалося розмочити нулі на табло. Ешлі Янг втратив м'яч поблизу власних воріт. Неймовірний Мессі відразу ж покарав суперника. Лео традиційно для себе змістився у центр і ювелірним ударом не залишив шансів Давіду де Хеа – 1:0.

За чотири хвилини справи "червоних дияволів" стали ще гіршими. Мессі вирішив перевірити реакцію де Хеа дальнім ударом. Іспанець встиг зреагувати, але допустився ганебної помилки. Воротар пропустив м'яч під собою – 2:0.

Після цього "Барселона" дещо заспокоїлася. Каталонці тримали м'яч на безпечній відстані від своїх воріт і практично не дозволяли гравцям "Манчестер Юнайтед" створювати небезпеку.

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Наприкінці тайму "синьо-гранатові" встигли змарнувати дві чудові нагоди. На 41 хвилині Мессі креативно виконав штрафний, подавши на Ракітіча. Хорват залишився без нагляду і пробив головою. Однак тут де Хеа врятував партнерів. У компенсований час іспанський голкіпер знову виручив одноклубників. Мессі, мов з дітьми розібрався на фланзі й приєднав до атаки Альбу. Захисник прострілив на Роберто, але той з близької відстані влучив у де Хеа. Таким чином, перший тайм завершився з рахунком 2:0.

Барселона – Манчестер Юнайтед – відео кращих моментів першого тайму

По перерві "Барселона" продовжила спокійно контролювати м'яч і гратися в кота та мишку з футболістами "Манчестер Юнайтед". Гості виглядали приречено й тільки спостерігали за тим, як каталонці грали у футбол. На 61 хвилині окрасою матчу став прекрасний гол Філіппе Коутінью. Бразилець не залишив шансі де Хеа, завдавши обвідного удару – 3:0.

За декілька хвилин не менш геніальний гол міг забити Ліонень Мессі. Лео, перебуваючи у штрафному МЮ, пробивав через себе, але не зумів влучити у ворота. "Барселона" продовжувала домінувати, але вирішила зупинитися на трьох забитих голах. Футболісти МЮ, які більшість матчу провели на власній половині поля, так і не змогли відзначитися бодай голом престижу. Лишень на 90 хвилині в англійців виникла справжня нагода забити гол. Санчес пробив головою в нижній кут, але тер Стеген здійснив дивовижний порятунок.

Відтак за сумою двох матчів 4:0 на користь "Барселони". У півфіналі "Барселона" зустрінеться з переможцем пари "Порту" – "Ліверпуль". Англійці вже однією ногою у півфіналі, оскільки перемогли "драконів" удома 2:0. Матч-відповідь між ними відбудеться 17-го квітня у Португалії.

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