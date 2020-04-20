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"Барселона" може грати без глядачів до лютого: на кожній грі клуб втрачає 3,5 мільйона євро

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"Барселона" може грати без глядачів до лютого / Gazeta Alo

Іспанська "Барселона" провела дослідження, щоб оцінити можливості проведення матчів з глядачами після подолання наслідків пандемії COVID-19. Каталонці готуються проводити матчі за порожніх трибун до лютого 2021 року.

Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на La Vanguardia, у звіті розглядається два сценарії того, коли стане можливим проведення матчів на "Камп Ноу" з уболівальниками.

До речі "Барселона" втратить неймовірну суму через коронавірус

Перший сценарій передбачає, що ігри будуть проводити за закритими дверима до лютого 2021 року.

У такому сценарії передбачається, що всі турніри будуть завершені достроково. При такому варіанті також вважається, що трансферне вікно буде відкрито 15 серпня і закриється 15 вересня.

Другий варіант передбачає, що нинішній сезон Ла Ліги буде дограний, а матчі пройдуть у період з 15 червня до початку або середини серпня.

Ці ігри будуть проводитися без глядачів, а повернення публіки на трибуни очікується вже 15 листопада.

Кожен матч без вболівальників на "Камп Ноу" обходиться "Барселоні" приблизно в 3,5 мільйона євро.

Наразі всі футбольні змагання в Іспанії зупинені безстроково.

Іспанія – друга країна світу за кількістю випадків зараження COVID-19. Там зафіксовано понад 200 тисяч випадків коронавірусу, 20 852 особи померли.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Барселона
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