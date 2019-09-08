"Барселона" може запропонувати Мессі пожиттєвий контракт

У "Барселоні" готують унікальну пропозицію для Мессі. Боси каталонського клуба всіма силами хочуть надовше зберегти лідера у своєму складі, тому Барса вже найближчим часом запропонує Ліонелю підписати новий контракт, який може стати для футболіста пожиттєвим.

Про це повідомляє авторитетне іспанське видання El Mundo deportivo.

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Зазначимо, що чинний договір сторін завершиться влітку 2020-го року. Згідно з ним, аргентинець заробляє трохи більше семи мільйонів євро в місяць.

Зараз же Мессі заліковує травму, через яку пропустив початок сезону. Повернення футболіста на поле очікують у матчі наступного туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії.

Варто додати, що у минулому сезоні Мессі провів 50 матчів за "Барселону", відзначившись 51 голом і 22 асистами. Форвард допоміг каталонцям виграти чемпіонат Іспанії.

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