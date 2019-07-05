"Барселона" офіційно представила юного новачка клубу: яскраві фото та відео

Новий півзахисник "Барселони" Френкі де Йонг підписав особистий контракт і тепер офіційно є футболістом каталонського гранда.

За нього чемпіон Іспанії заплатить чемпіону Нідерландів "Аяксу" 75 мільйонів євро, а ще 11 мільйонів євро передбачені в якості бонусів. Контракт гравця розрахований на п'ять сезонів.

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Вранці 5 липня голландський футболіст офіційно завершив перехід з "Аякса" в "Барселону".

Новачок "Барселони" здався перед уболівальниками і медіа на "Камп Ноу". Де Йонг поцілував емблему клубу на презентації.

Поки невідомо, під яким номером голландець буде грати в "Барселоні", хоча 21-й номер, який був у нього в "Аяксі" вільний.