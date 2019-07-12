"Барселона" офіційно придбала Грізманна

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Грізманн в Барселоні – ФК Барселона купила Антуана Грізманн

Каталонська "Барселона" офіційно оголосила про придбання зіркового футболіста Антуана Грізманна. Футболіст покинув "Атлетіко".

Чемпіон світу перебрався на "Камп Ноу", повідомляє офіційний сайт "Барселони".

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"Барселона" заплатила 120 мільйонів євро, щоб викупити француза. Саме ця сума була прописана в контракті як відступні.

Гравець підпише контракт зі своїм новим клубом на наступні п'ять сезонів, аж до 30 червня 2024 року, з пропозицією про викуп у 800 мільйонів євро.

28-річнний футболіст у 2014 році перейшов з іспанського клубу "Реал Сосьєдад" в мадридський "Атлетіко". За "матрацників" Грізманн виступав до кінця сезону 2018/2019. Усього за кар'єру Антуан провів 459 матчів, забив 185 голів та віддав 68 результативних передач.

Разом з "Атлетіко" Грізманн став володар Суперкубка Іспанії (2014), переможець Ліги Європи (2017/18), володар Суперкубка УЄФА (2018). Грізманн чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції. Срібний призер чемпіонату Європи 2016 року.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Барселона Атлетіко
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