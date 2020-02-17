"Барселона" отримала право купити нападника поза трансферним вікном

Керівництво іспанської ЛаЛіги дозволило "Барселоні" підписати нападника вже після того, як трансферне вікно в Іспанії було закрито.

"Барселоні" дали 15 днів на те, щоб підписати нового форварда. Медична комісія ЛаЛіги підтвердила, що Усман Дембеле вибув на доволі значний період часу. Відтак у клубі серед нападників залишилися лише Ліонель Мессі, Антуан Грізманн та 17-літній Ансу Фаті.

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Однак "Барселона" може або підписати вільного агента, або гравця з чемпіонату Іспанії. При цьому він зможе зіграти лише в ЛаЛізі, але не у Лізі чемпіонів через обмеження УЄФА.

Що варто знати про чергову травму Дембеле? Дембеле перейшов в "Барселону" з дортмундської "Боруссії" в серпні 2017 го. За футболіста каталонці віддали 105 мільйонів євро. Ще 42 мільйони євро були передбаченні бонусами.



Дембеле дебютував за "Барселону" 9 вересня, а вже 16 вересня отримав розрив стегнового сухожилля і вибув до кінця року. На початку січня 2018 року француз відновився, а 15 січня знову травмувався – на місяць.



За 2,5 роки в "Барселоні" Дембеле отримав 9 травм. Якщо врахувати терміни недавнього пошкодження, то француз пропустить вже 504 дні. Він зіграв у 74 матчах за клуб, пропустивши 80 ігор. Контракт Усмана Дембеле розрахований до літа 2022 року.

Кого може підписати "Барселона"

Серед гравців, яких може купити "Барселона" – колишній нападник львівських "Карпат" та київського "Динамо" Лукас Перес. Зараз він виступає за "Алавес". Також у списку команди – 32-річний Анхель Родрігес з "Хетафе" та 26-річний Лорен Морон з "Бетіса". Очікується, що трансфер будь-якого з них обійдеться в 10-15 мільйонів євро.