"Барселона" отримала рекордний дохід у минулому сезоні: названо суми
Іспанська "Барселона" очолила рейтинг європейських топ-клубів, отримавши рекордний дохід у 2019 році.
Рейтинг клубів за їх доходами склала міжнародна консалтингова компанія Deloitte. "Барселона" за сезон 2018/19 заробила 840,8 мільйона євро. Це рекордна сума як для клубу, так і європейського футболу загалом. "Барселона" перша серед всіх команд перетнула позначку у 800 мільйонів євро.
До слова: Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд
Всього 20 найбагатших клубів Європи заробили в минулому сезоні 9,3 мільярда євро, що на 11% перевищує аналогічний показник позаминулого сезону (8,3 мільярда євро).
Варто відзначити, що список з 20 найбагатших клубів Європи залишається майже стабільним. У цьогорічному рейтингу топ-20 лише два нових клуби – "Ліон" (17-е місце, до цього був 28-им) та "Наполі" (20-е місце, минулоріч – 21-е).
Загалом же першу двадцятку представляють лише топ-5 чемпіонатів: Англію (8 команд), Італію (4 команди), Німеччину (3 команди), Іспанію (3 команди) та Францію (2 клуби).
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Топ-20 клубів Європи за доходами в сезоні-2018/19
- Барселона – 840,8 мільйона євро
- Реал – 757,3 мільйона євро
- Манчестер Юнайтед – 711,5 мільйона євро
- Баварія – 660,1 мільйона євро
- ПСЖ – 635,9 мільйона євро
- Манчестер Сіті – 610,6 мільйона євро
- Ліверпуль – 604,7 мільйона євро
- Тоттенхем – 521,1 мільйона євро
- Челсі – 513,1 мільйона євро
- Ювентус – 459,7 мільйона євро
- Арсенал – 445,6 мільйона євро
- Боруссія Дортмунд – 377,1 мільйона євро
- Атлетіко – 367,6 мільйона євро
- Інтер – 364,6 мільйона євро
- Шальке – 324,8 мільйона євро
- Рома – 231 мільйона євро
- Ліон – 220,8 мільйона євро
- Вест Хем – 216,4 мільйона євро
- Евертон – 213 мільйонів євро
- Наполі – 207,4 мільйона євро
Рейтинг Deloitte не враховує витрати клубів – тільки доходи.
Список з 20 найбагатших клубів Європи (інфографіка Deloitte)
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