"Барселона" отримала рекордний дохід у минулому сезоні: названо суми

Іспанська "Барселона" очолила рейтинг європейських топ-клубів, отримавши рекордний дохід у 2019 році.

Рейтинг клубів за їх доходами склала міжнародна консалтингова компанія Deloitte. "Барселона" за сезон 2018/19 заробила 840,8 мільйона євро. Це рекордна сума як для клубу, так і європейського футболу загалом. "Барселона" перша серед всіх команд перетнула позначку у 800 мільйонів євро.

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Всього 20 найбагатших клубів Європи заробили в минулому сезоні 9,3 мільярда євро, що на 11% перевищує аналогічний показник позаминулого сезону (8,3 мільярда євро).

Варто відзначити, що список з 20 найбагатших клубів Європи залишається майже стабільним. У цьогорічному рейтингу топ-20 лише два нових клуби – "Ліон" (17-е місце, до цього був 28-им) та "Наполі" (20-е місце, минулоріч – 21-е).

Загалом же першу двадцятку представляють лише топ-5 чемпіонатів: Англію (8 команд), Італію (4 команди), Німеччину (3 команди), Іспанію (3 команди) та Францію (2 клуби).

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Топ-20 клубів Європи за доходами в сезоні-2018/19

Барселона – 840,8 мільйона євро Реал – 757,3 мільйона євро Манчестер Юнайтед – 711,5 мільйона євро Баварія – 660,1 мільйона євро ПСЖ – 635,9 мільйона євро Манчестер Сіті – 610,6 мільйона євро Ліверпуль – 604,7 мільйона євро Тоттенхем – 521,1 мільйона євро Челсі – 513,1 мільйона євро Ювентус – 459,7 мільйона євро Арсенал – 445,6 мільйона євро Боруссія Дортмунд – 377,1 мільйона євро Атлетіко – 367,6 мільйона євро Інтер – 364,6 мільйона євро Шальке – 324,8 мільйона євро Рома – 231 мільйона євро Ліон – 220,8 мільйона євро Вест Хем – 216,4 мільйона євро Евертон – 213 мільйонів євро Наполі – 207,4 мільйона євро

Рейтинг Deloitte не враховує витрати клубів – тільки доходи.



Список з 20 найбагатших клубів Європи (інфографіка Deloitte)