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"Барселона" отримала рекордний дохід у минулому сезоні: названо суми

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"Барселона" отримала рекордний дохід у сезоні 2018/19 / fcbarcelona.com

Іспанська "Барселона" очолила рейтинг європейських топ-клубів, отримавши рекордний дохід у 2019 році.

Рейтинг клубів за їх доходами склала міжнародна консалтингова компанія Deloitte. "Барселона" за сезон 2018/19 заробила 840,8 мільйона євро. Це рекордна сума як для клубу, так і європейського футболу загалом. "Барселона" перша серед всіх команд перетнула позначку у 800 мільйонів євро.

До слова: Forbes назвала список найдорожчих спортивних клубів: у топ-50 лише 8 футбольних команд

Всього 20 найбагатших клубів Європи заробили в минулому сезоні 9,3 мільярда євро, що на 11% перевищує аналогічний показник позаминулого сезону (8,3 мільярда євро).

Варто відзначити, що список з 20 найбагатших клубів Європи залишається майже стабільним. У цьогорічному рейтингу топ-20 лише два нових клуби – "Ліон" (17-е місце, до цього був 28-им) та "Наполі" (20-е місце, минулоріч – 21-е).

Загалом же першу двадцятку представляють лише топ-5 чемпіонатів: Англію (8 команд), Італію (4 команди), Німеччину (3 команди), Іспанію (3 команди) та Францію (2 клуби).

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Топ-20 клубів Європи за доходами в сезоні-2018/19

  1. Барселона – 840,8 мільйона євро
  2. Реал – 757,3 мільйона євро
  3. Манчестер Юнайтед – 711,5 мільйона євро
  4. Баварія – 660,1 мільйона євро
  5. ПСЖ – 635,9 мільйона євро
  6. Манчестер Сіті – 610,6 мільйона євро
  7. Ліверпуль – 604,7 мільйона євро
  8. Тоттенхем – 521,1 мільйона євро
  9. Челсі – 513,1 мільйона євро
  10. Ювентус – 459,7 мільйона євро
  11. Арсенал – 445,6 мільйона євро
  12. Боруссія Дортмунд – 377,1 мільйона євро
  13. Атлетіко – 367,6 мільйона євро
  14. Інтер – 364,6 мільйона євро
  15. Шальке – 324,8 мільйона євро
  16. Рома – 231 мільйона євро
  17. Ліон – 220,8 мільйона євро
  18. Вест Хем – 216,4 мільйона євро
  19. Евертон – 213 мільйонів євро
  20. Наполі – 207,4 мільйона євро

Рейтинг Deloitte не враховує витрати клубів – тільки доходи.


Список з 20 найбагатших клубів Європи (інфографіка Deloitte)

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Барселона
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