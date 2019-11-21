"Барселона" перемогла у Лізі чемпіонів український "Продексім"

Херсонський "Продексім" не встояв перед іспанською "Барселоною" в другому турі еліт-раунду футзальної Ліги чемпіонів УЄФА. Після перемоги над господарями міні-турніру із білоруської "Столиці" підопічних Хаві Родрігеса чекало випробування чемпіоном Іспанії.

Продексім – Барселона 2:4

Голи: Роніньо, 2, Зварич, 32 – Дієго, 3, Феррао, 8, Шираіші, 29, Лозано, 40

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Українці забили швидкий м’яч, проте суперники через декілька хвилин уже вели в рахунку. На перерву "Продексім" пішов, мінімально поступаючись.

У другому таймі "Барселона" збільшила свою перевагу, проте один гол записав до активу Михайло Зварич.

Зрівняти рахунок херсонцям не вдалося. Натомість іспанці закріпили перевагу четвертим голом.

Наступний матч херсонці зіграють 23 листопада проти клубу "Спарта" Прага.

Переможці кожної з груп еліт-раунду проб’ються до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, який проходитиме 23-25-го або 24-26 квітня 2020 року на майданчику одного з учасників.