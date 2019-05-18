"Барселона" підготувала особливу форму на матчі проти "Реалу": фото

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"Барселона" підготувала особливу форму на матчі проти "Реалу": фото

Іспанська "Барселона" вирішила не зупинятися на трьох комплектах форми. На особливі матчі (як, для прикладу, проти мадридського "Реалу"), команда готує спеціальну форму.

Четверта форма виконана в жовтому кольорі з чотирма червоними смужками. Вона схожа на Саньєру – прапор, створений на основі гербу Королівства Арагону. Ці елементи є і на гербі "Барселони".

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Видання Sport.es пише, що цей комплект форми "Барселона" використовуватиме лише на особливі матчі. До таких відносять "ель-класіко" – матч проти мадридського "Реалу".

Варто зазначити, що це не вперше "Барселона" створює форму на основі Саньєри. До цього у сезоні 2013-2014 команда мала другий комплект форми, де на золотому тлі були чотири вертикальні червоні смуги. У сезоні 2015-2016 другий комплект форми теж був золотистим. Тільки цього разу смужки залишилися лише на спині.

Поки ж "Барселона" офіційно не представила дизайн форми на наступний сезон. Та за повідомленням ЗМІ, вона буде виконана у традиційних кольорах – синьому та гранатовому. Однак замість смужок буде у квадратики.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона
Джерело: 24 канал
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