"Барселона" після провалу у Лізі чемпіонів готова виставити за двері одразу 10 футболістів

Керівництво футбольного клубу "Барселона" планує розлучитися з 10 гравцями після поразки "Ліверпулю" і вильоту з Ліги чемпіонів.

Попри відсутність серйозних публічних заяв, які навряд чи з'являться до фіналу Кубка Короля, керівництво "Барселони" на чолі з президентом клубу розпочало роботу над масштабною перебудовою першої команди.

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По завершенні сезону чемпіони Іспанії планують позбутись аж десяти гравців – як другорядних "акторів", так і тих, хто перебував на провідних ролях. Серед футболістів основного складу в цьому списку присутні Самуель Умтіті, Іван Ракітіч і Філіпе Коутіньйо.

Крім того, "Барселону" повинні покинути Кевін-Прінс Боатенг і Джейсон Мурільо, що грають за каталонців на правах оренди з "Сассуоло" і "Валенсії" відповідно. Яспер Сіллессен, Томас Вермален, Рафінья Алькантара, Малком і Деніс Суарес також будуть виставлені на трансфер через відсутність стабільної ігрової практики.

В свою чергу у виданні ESPN повідомляють про те, що не тільки футболістів чекає ротація. Головного тренера команди також планують змінити. Для цього керівництво клубу збирається на термінову нараду.

Там будуть обговорювати долю Ернесто Вальверде і чому команда вдруге поспіль вилітає з Ліги чемпіонів.

Спорт 24 писав, що "Ліверпуль" зумів зробити приголомшливий камбек, розгромивши "Барселону" з рахунком 4:0.

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