Барселона – Реал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії

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Барселона – Реал: де дивитися онлайн матч чемпіонату Іспанії / FC Barcelona

Каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" 18 грудня зіграють матч 10 туру чемпіонату Іспанії. Переглянути поєдинок можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Іспанії в Україні транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме другий і покаже матч "Атлетіко" – "Барселона" у прямому ефірі. Початок трансляції о 20:55, а сам матч розпочнеться о 21:00.

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Дивитися онлайн "Барселона" – "Реал" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 109 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Також матч 10 туру Ла Ліги між "Барселона" та "Реалом" можна переглянути на платформі Megogo. Для цього необхідно мати підписку "Оптимальна". Вартість на місяць складає 97 гривень.

Обидві команди після 16 матчів у чемпіонаті Іспанії набрали по 35 очок та ділять першу сходинку.

Огляд матчу "Барселона" – "Реал" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Реал ФК Барселона
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