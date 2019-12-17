Барселона – Реал: прогноз букмекерів на "Ель Класіко"

164 Читать новость на русском
Барселона – Реал: прогноз букмекерів на "Ель Класіко" / pinterest.com

У середу, 18 грудня, каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" зустрінуться у рамках перенесеного матчу 10 туру чемпіонату Іспанії. Букмекери оцінили, в якої з команд більше шансів виграти в "Ель Класіко".

Барселона – Реал: прогноз

До поєдинку обидві команди підходять з однаковою кількістю очок. "Барселона" та "Реал" набрали по 35 очок та утримують першу сходинку в чемпіонаті Іспанії.

Натомість у клубів різні кадрові проблеми. Якщо в каталонців травмований Усман Дембеле, то в лазареті "вершкових" 4 важливі футболісти – Еден Азар, Марко Асенсіо, Марсело та Хамес Родрігес.

Дивіться також: Голкіпер Куртуа допоміг "Реалу" врятуватися від поразки "Валенсії" в компенсований час: відео

Прогноз Фаворит Спорт

На папері фаворитом поєдинку є "Барселона", для якої гра буде домашньою. Перемогу "блауграни" в черговому "Ель Класіко" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,73.

В останніх десяти матчах на "Камп Ноу" господарі здобули тільки три перемоги. Чотири матчі виграв "Реал", а ще три гри завершилися нічиєю. Коефіцієнт на те, що команди знову розійдуться миром – 4,15. Якщо ж "Реал" здобуде чергову звитягу – 4,35.

Прогноз Pari Match

Матчі між "Реалом" та "Барселоною" рідко закінчуються малою кількістю голів. Відтак, висока ймовірність, що вболівальники стануть свідками декількох голів.

Коефіцієнт на те, що "Барселона" зуміє перемогти й ТБ 2.5 – 2,30. Якщо ж підопічні Зінедіна Зідана здобудуть звитягу на "Камп Ноу" і ТБ 2.5 – коефіцієнт 5,40.

Читайте також: "Барселона" – "Реал": чого очікувати від головного матчу тижня

Прогноз 1xbet

Найкращими бомбардирами "Барселони" та "Реала" у новому сезоні є Ліонель Мессі та Карім Бензема відповідно. Обидва футболісти забили по 12 голів та ведуть пряму боротьбу в гонці бомбардирів.

Коефіцієнт на те, що Мессі зуміє відзначитися у воротах "Реала" – 1,57. Якщо ж Лео не вдасться це зробити – коефіцієнт 2,23. Гол Бензема у ворота "Барселони" – коефіцієнт 2,39.

Поєдинок "Барселона" – "Реал" відбудеться 18 грудня. Початок гри о 21:00. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.

Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
сьогодні
13575
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Реал Новини Спорту ФК Барселона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:25 18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6848
сьогодні 07:40 Як Світоліна працює на максимум в тренажерному залі перед стартом сезону – відео
Юрій Семенюк 719
16 грудня 22:17 У Токіо відкрили головний стадіон Олімпійських ігор-2020: яскраві фото
Юрій Семенюк 1100
16 грудня 16:20 Колишній воротар "Севільї" вибачився перед голкіпером "Шахтаря" за гол у 2007 році: відео
2911
16 грудня 15:30 Ліга чемпіонів: календар матчів 1/8 фіналу
Юрій Семенюк 660
Новини
Більше новин
Залиште відгук