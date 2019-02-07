"Барселона" та "Реал" розійшлися миром у матчі Кубка Іспанії: відео голів

"Барселона" та "Реал" не виявили сильнішого у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.

Барселона – Реал 1:1

Голи: Малком, 58 – Васкес, 6

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Перший матч півфіналу Кубка Іспанії між "Барселоною" і "Реалом" виявився досить яскравим, навіть незважаючи на те, що Мессі залишився в запасі.

Першу половину зустрічі активніше провели гості. Не в останню чергу через швидкий забитий м'яч – вже на 6 хвилині Лукас Васкес в дотик замкнув поперечну передачу Каріма Бенземи.

"Барселона" нещадно атакувала, але зрівняти рахунок вийшло лише по перерві. Спочатку Хорді Альба не реалізував вихід сам-на-сам з Навасом, але Суарес не виключився з боротьби і сколихнув стійку. Ланцюжок невдач перервав бразилець Малком, який добив м’яч у сітку – 1:1.

Матм-відповідь на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться 27 лютого. В іншому півфінальному матчі Кубка найсильнішого визначать "Бетіс" і "Валенсія".

Відео голів матчу Барселона – Реал

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