"Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео

Іспанська "Барселона" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів забила одразу три голи у ворота "Ліверпуля". При цьому два з трьох голів стали ювілейними.

Барселона – Ліверпуль 3:0

Голи: Суарес, 26, Мессі, 75, 82

Вже на 4-ій хвилині зустрічі "Барселона" могла виходити вперед – Коутіньо прокинув м’яч на Ракітіча у штрафний майданчик, який скидав під удар партнеру. Але захисник "Ліверпуля" заблокував політ м’яча. Відповів "Ліверпуль" миттєво – Мане впав у штрафному майданчику суперників після зіткнення з Піке. Однак головний арбітр матчу вирішив, що там порушення не було, тому і не призначив пенальті.

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Розмін моментами відбувся і на 13-ій хвилині. Спочатку "Барселона" вийшла у швидку атаку, яку ударом мав закінчувати Мессі. Однак аргентинець не зумів спочатку пробити, а потім у нього захисники відібрали м’яч. Хоч він і показував, що м’яч влучив у руку Матіпу. Одразу ж можливість забити мав Салах. Гравець "Ліверпуля" підхопив м’яч ще на своїй половині поля, обіграв декількох суперників. Але перед самим штрафний майданчиком м’яч у нього з під ніг вибив у підкаті Серхі Роберто.

У середині першого тайму "Ліверпуль" зазнав втрати – Кейта травмувався та не зміг продовжити гру. Тож на поле вийшов Хендерсон.

Міг своїй колишній команді забивати і Коутіньо. Але удар бразильця пройшов повз дальню штангу. Натомість за "Барселону" забив Суарес, який теж свого часу виступав за "Ліверпуль". Форвард в дотик відправив м’яч повз Аллісона після прострілу Жорді Альби. При цьому нападник уник офсайду, вибігши з-за спин двох захисників. Сталося це на 26-ій хвилині. І ввійшов в історію. Цей гол став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів. Більше лише у одвічного суперника "синьо-гранатових" – мадридського "Реалу", в якого 551 гол. Для самого Суареса це перший гол у Лізі чемпіонів цього сезону.

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"Барселона" продовжувала тиснути на ворота суперників. Чергову нагоду відзначитися мав Коутіньо, але Фабінью вибив м’яч з під його ніг. Відповідь "Ліверпуля" – момент Мане, коли він відгукнувся на пас Мілнера, але перекинув воротаря, пробиваючи з меж штрафного майданчика.

Відео моментів першого тайму матчу Барселона – Ліверпуль

Другий тайм розпочався з моменту "Ліверпуля" – небезпечно пробивав Мілнер. Але тер Штеген врятував команду від пропущеного голу. Згодом ще раз пробивав Мілнер, коли м’яч на нього пропустив партнер по команді після прострілу з флангу. І знову "Барселону" врятував тер Штеген.

Перед цим був момент у Салаха, який пробивав у лівий нижній кут воріт. Та господарів врятував воротар, відбивши м’яч на кутовий.

Мессі, який проводив свій 100-ий матч як капітан "Барселони", міг забивати на 63-ій хвилині. Відаль уник офсайду та віддавав пас на партнера, але ван Дейк зумів вчасно вибити м’яч. Кутовий ні до чого не призвів.

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На 75-ій хвилині "Барселона" забила вдруге. Мессі віддав пас у штрафний на Жорді Альбу. Захиснику завадив пробити Робертсон, але м’яч відлетів до Суареса. Після його удару м’яч влучив у перекладину. Від якої відлетів до Мессі. Ніхто з гравців "Ліверпуля" не завадив йому з близької відстані забити гол.

На 82-ій хвилині капітан "Барселони" зробив рахунок розгромним. Мессі потужно та влучно пробив зі штрафного, виконавши ідеальний удар за траєкторією польоту м’яча. Той пролетів над стінкою та влетів у верхній кут воріт. Для аргентинця це 600-гол за "Барселону".

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS 600 GOALS

600 GOALS 600 GOALS



#Messi600 pic.twitter.com/8sI0liDx5S — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 травня 2019 р.

І знову одразу "Ліверпуль" мав можливість забити. Двічі. Бускетс помилився, вибиваючи м’яч поблизу свого штрафного майданчика. У підсумку той відлетів до Фірміно. Бразилець пробивав з кута воріт повз голкіпера. Але влучив у ногу Лангле майже на лінії воріт. першим на добиванні був Салах. Але м’яч після його удару з лінії воротарського майданчика влучив перекладину та відлетів у поле.

Команди продовжували атакувати ворота один одного. У "Ліверпуля" на поле вийшов нападник Орігі замість півзахисника Мілнера, "Барселона" ж вже у доданий арбітром час замінила Суареса на Дембеле. Француз навіть мав нагоду забити, але пробив вище. А згодом невдало пробив точно у руки голкіперу.

"Барселона" впевнено перемогла. І тепер їде до Ліверпуля у статусі фаворита пари. Матч на "Енфілд Роуд" відбудеться 7 травня.