"Барселона" розгромила "Ліверпуль" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів: відео
Іспанська "Барселона" у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів забила одразу три голи у ворота "Ліверпуля". При цьому два з трьох голів стали ювілейними.
Барселона – Ліверпуль 3:0
Голи: Суарес, 26, Мессі, 75, 82
Вже на 4-ій хвилині зустрічі "Барселона" могла виходити вперед – Коутіньо прокинув м’яч на Ракітіча у штрафний майданчик, який скидав під удар партнеру. Але захисник "Ліверпуля" заблокував політ м’яча. Відповів "Ліверпуль" миттєво – Мане впав у штрафному майданчику суперників після зіткнення з Піке. Однак головний арбітр матчу вирішив, що там порушення не було, тому і не призначив пенальті.
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Розмін моментами відбувся і на 13-ій хвилині. Спочатку "Барселона" вийшла у швидку атаку, яку ударом мав закінчувати Мессі. Однак аргентинець не зумів спочатку пробити, а потім у нього захисники відібрали м’яч. Хоч він і показував, що м’яч влучив у руку Матіпу. Одразу ж можливість забити мав Салах. Гравець "Ліверпуля" підхопив м’яч ще на своїй половині поля, обіграв декількох суперників. Але перед самим штрафний майданчиком м’яч у нього з під ніг вибив у підкаті Серхі Роберто.
У середині першого тайму "Ліверпуль" зазнав втрати – Кейта травмувався та не зміг продовжити гру. Тож на поле вийшов Хендерсон.
Міг своїй колишній команді забивати і Коутіньо. Але удар бразильця пройшов повз дальню штангу. Натомість за "Барселону" забив Суарес, який теж свого часу виступав за "Ліверпуль". Форвард в дотик відправив м’яч повз Аллісона після прострілу Жорді Альби. При цьому нападник уник офсайду, вибігши з-за спин двох захисників. Сталося це на 26-ій хвилині. І ввійшов в історію. Цей гол став 500-им для "Барселони" у Лізі чемпіонів. Більше лише у одвічного суперника "синьо-гранатових" – мадридського "Реалу", в якого 551 гол. Для самого Суареса це перший гол у Лізі чемпіонів цього сезону.
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"Барселона" продовжувала тиснути на ворота суперників. Чергову нагоду відзначитися мав Коутіньо, але Фабінью вибив м’яч з під його ніг. Відповідь "Ліверпуля" – момент Мане, коли він відгукнувся на пас Мілнера, але перекинув воротаря, пробиваючи з меж штрафного майданчика.
Відео моментів першого тайму матчу Барселона – Ліверпуль
Другий тайм розпочався з моменту "Ліверпуля" – небезпечно пробивав Мілнер. Але тер Штеген врятував команду від пропущеного голу. Згодом ще раз пробивав Мілнер, коли м’яч на нього пропустив партнер по команді після прострілу з флангу. І знову "Барселону" врятував тер Штеген.
Перед цим був момент у Салаха, який пробивав у лівий нижній кут воріт. Та господарів врятував воротар, відбивши м’яч на кутовий.
Мессі, який проводив свій 100-ий матч як капітан "Барселони", міг забивати на 63-ій хвилині. Відаль уник офсайду та віддавав пас на партнера, але ван Дейк зумів вчасно вибити м’яч. Кутовий ні до чого не призвів.
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На 75-ій хвилині "Барселона" забила вдруге. Мессі віддав пас у штрафний на Жорді Альбу. Захиснику завадив пробити Робертсон, але м’яч відлетів до Суареса. Після його удару м’яч влучив у перекладину. Від якої відлетів до Мессі. Ніхто з гравців "Ліверпуля" не завадив йому з близької відстані забити гол.
На 82-ій хвилині капітан "Барселони" зробив рахунок розгромним. Мессі потужно та влучно пробив зі штрафного, виконавши ідеальний удар за траєкторією польоту м’яча. Той пролетів над стінкою та влетів у верхній кут воріт. Для аргентинця це 600-гол за "Барселону".
І знову одразу "Ліверпуль" мав можливість забити. Двічі. Бускетс помилився, вибиваючи м’яч поблизу свого штрафного майданчика. У підсумку той відлетів до Фірміно. Бразилець пробивав з кута воріт повз голкіпера. Але влучив у ногу Лангле майже на лінії воріт. першим на добиванні був Салах. Але м’яч після його удару з лінії воротарського майданчика влучив перекладину та відлетів у поле.
Команди продовжували атакувати ворота один одного. У "Ліверпуля" на поле вийшов нападник Орігі замість півзахисника Мілнера, "Барселона" ж вже у доданий арбітром час замінила Суареса на Дембеле. Француз навіть мав нагоду забити, але пробив вище. А згодом невдало пробив точно у руки голкіперу.
"Барселона" впевнено перемогла. І тепер їде до Ліверпуля у статусі фаворита пари. Матч на "Енфілд Роуд" відбудеться 7 травня.