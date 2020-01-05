"Барселона" сенсаційно не перемогла у матчі з 4 голами та вилученням: відео

Каталонська "Барселона" сенсаційно втратила очки в рамках 19 туру чемпіонату Іспанії. "Синьо-гранатові" на виїзді розділили очки з "Еспаньйолом".

Еспаньйол – Барселона 2:2

Голи: Лопес, 23, Лей, 88 – Суарес, 50, Відаль, 59

Вилучення: Де Йонг, 75 (Барселона)

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Уже на 23 хвилині дербі господарі поля відкрили рахунок. Лопес зумів замкнути вишукану подачу Роки після штрафного.

По перерві "Барселона" відіграла завдяки класному голу Суареса в один дотик. Через 9 хвилин після м'яча Суареса гості вийшли вперед.

Все той же Суарес виконав неймовірну передачу "шведою" на Відаля, який головою увігнав м'яч у сітку воріт "Еспаньйола".

На 75 хвилині "блауграну" підвів Френкі Де Йонг, який отримав вилучення та завчасно пішов відпочивати.

Господарі сповна скористалися вилученням талановитого нідерландця. Лідер атак "біло-синіх" У Лей зумів вирвати для "Еспаньйола" нічию.

Еспаньйол – Барселона відеоогляд матчу