"Барселона" сенсаційно програла "Гранаді", пропустивши гол на 63 секунді: відео

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"Гранада" перемогла "Барселону"
"Гранада" перемогла "Барселону" / twitter.com/GranadaCdeF

Іспанська "Барселона" програла на виїзді "Гранаді" у матчі чемпіонату. Переможці ж вийшли на перше місце у турнірній таблиці після цієї звитяги.

Гранада – Барселона 2:0

Голи: Азіз, 2, Вадільйо, 66 (пен)

Матч для "Барселони" розпочався просто жахливо – "синьо-гранатові" пропустили вже на 63-й секунді зустрічі. Провалився Семеду, у якого відібрали м'яч. Азіз вже відправляв м'яч у порожній кут воріт після прострілу Сольдадо.

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Загалом у першому таймі господарі більше володіли ініціативою. Тож тер Штегену неодноразово доводилося вступати в гру. В його протеже Сілви роботи було значно менше.

Такий перебіг матчу не надто задовольняв тренера "Барселони" Вальверде, і на початку другого тайму він випустив одразу Мессі та Фаті. Але і вони нічого не змогли зробити проти захисту "Гранади". Натомість господарі забили ще раз. Зробили вони це з пенальті, який арбітр призначив після перегляду відеоповтору. Він зафіксував гру рукою в Артуто Відаля, який кількома хвилинами раніше вийшов на поле. Удар з позначки чітко виконав Вадільйо.

Відеоогляд матчу Гранада – Барселона

До кінця матчу "Гранаді" вдалося втримати переможний рахунок. А завдяки цій перемозі команда піднялася одразу на перше місце у турнірній таблиці. "Барселона" лише сьома.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Барселона
Джерело: 24 канал
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